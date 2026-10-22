Khi những CEO chia sẻ bài học tăng trưởng bền vững tại The NExT Forum 2026

Điều gì khiến một doanh nghiệp từng thành công rơi vào khủng hoảng? Vì sao tăng trưởng nhanh đôi khi lại là dấu hiệu đáng lo ngại? Và đâu là những năng lực giúp nhà lãnh đạo đưa doanh nghiệp vượt qua các chu kỳ biến động?

Tại The NExT Forum 2026, những câu hỏi này được giải mã qua kinh nghiệm thực chiến của các nhà lãnh đạo từng điều hành, chuyển đổi và mở rộng những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

“KHI DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG, NHỮNG VẤN ĐỀ NỘI TẠI CÓ THỂ BỊ CHE ĐẬY”

Tại The NExT Forum 2026 do VPBank SME và Newing phối hợp tổ chức, Jørgen Vig Knudstorp, Nguyên Chủ tịch Điều hành & Tổng Giám đốc Tập đoàn LEGO, chia sẻ bài học từ hành trình đưa thương hiệu đồ chơi nổi tiếng thế giới vượt qua khủng hoảng.

Theo ông, dù từng tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm trong suốt 15 năm, LEGO đã âm thầm tích tụ những vấn đề về quản trị, hiệu quả sử dụng vốn và vận hành từ một thập kỷ trước khi khủng hoảng bộc lộ vào năm 2003.

Ông Jørgen Vig Knudstorp, Nguyên Chủ tịch Điều hành & Tổng Giám đốc Tập đoàn LEGO.

“When you grow, it sugarcoats your problems – Khi doanh nghiệp tăng trưởng, những vấn đề nội tại có thể bị che đậy”, ông cảnh báo.

Thay vì tiếp tục chạy theo tăng trưởng, LEGO dành hai năm đầu tái cấu trúc để giảm nợ, tạo tiền mặt và ổn định hoạt động, bước vào quá trình chuyển đổi toàn diện, tái xây dựng năng lực để tăng trưởng bền vững.

Ông ví Turnaround (xoay chuyển tình thế) giống như giảm cân để vượt qua khủng hoảng trước mắt, còn Transformation (chuyển đổi) là thay đổi cả lối sống để duy trì sức khỏe lâu dài. Bài học cốt lõi là doanh nghiệp cần củng cố nền tảng trước khi theo đuổi những mục tiêu tăng trưởng mới.

Góc nhìn này cũng tìm thấy sự tương đồng trong chia sẻ của ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation, tại phiên tọa đàm của diễn đàn.

Theo ông, doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nguồn lực dự phòng có thể gặp khó khăn ngay cả khi xuất hiện những cơ hội thuận lợi. Những biến động doanh thu quá lớn cũng khiến doanh nghiệp khó ổn định nhân sự, duy trì niềm tin với nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, dòng tiền là chỉ dấu cần được theo dõi thường xuyên, bởi doanh số cao không đồng nghĩa với sức khỏe tài chính tốt.

Từ hai câu chuyện ở những bối cảnh khác nhau, một nguyên tắc quản trị được làm rõ: tăng trưởng không nên chỉ được đo bằng tốc độ mở rộng, mà còn bằng khả năng kiểm soát rủi ro, chất lượng vận hành và sức bền tài chính của doanh nghiệp.

CHIẾN LƯỢC KHÔNG PHẢI LÀM NHIỀU HƠN, MÀ LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG HƠN

Cũng tại phiên tọa đàm, ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập & Phó Chủ tịch Cấp cao MoMo, chia sẻ cách doanh nghiệp duy trì tầm nhìn xuyên suốt 16 năm: Sử dụng công nghệ để giúp người dân Việt Nam tiếp cận dịch vụ tài chính đơn giản, thuận tiện với chi phí thấp. Trong khi công nghệ và phương thức thực thi liên tục thay đổi, định hướng cốt lõi đó vẫn được giữ vững.

Phiên tọa đàm chia sẻ bài học thực chiến về tăng trưởng bền vững tại The NExT Forum 2026.

MoMo yêu cầu đội ngũ lãnh đạo dành thời gian trực tiếp trò chuyện với khách hàng, bao gồm cả những người không hài lòng hoặc đã ngừng sử dụng dịch vụ. Mỗi đề xuất sản phẩm cũng phải trả lời được câu hỏi: vấn đề thực tế nào của khách hàng đang được giải quyết?

Ở góc nhìn khác, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS & Betrimex, đặt ra yêu cầu chuyển đổi đối với những ngành kinh tế truyền thống.

Thay vì chỉ đưa công nghệ vào một doanh nghiệp nông nghiệp, bà nhấn mạnh tư duy sử dụng công nghệ và tài chính để chuyển đổi chính doanh nghiệp, qua đó khai mở giá trị lớn hơn cho nông nghiệp Việt Nam.

Những câu chuyện từ LEGO, MoMo và AgriS cho thấy đổi mới không nhất thiết bắt đầu bằng việc tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới. Đôi khi, đổi mới quan trọng nhất là nhìn lại giá trị cốt lõi, hiểu đúng khách hàng và thay đổi cách doanh nghiệp tạo ra giá trị.

CEO PHẢI THAY ĐỔI TRƯỚC KHI MUỐN THAY ĐỔI TỔ CHỨC

Bên cạnh chiến lược, The NExT Forum 2026 còn nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo trong dẫn dắt chuyển đổi. Theo Jørgen Vig Knudstorp, CEO có ba trách nhiệm trọng yếu: xác lập phương hướng, xây dựng đội ngũ giỏi hơn mình và bảo đảm chất lượng thực thi. Ông đề cao nguyên tắc “Context is more important than control” – Bối cảnh quan trọng hơn sự kiểm soát, nghĩa là trao cho nhân viên sự thấu hiểu và quyền chủ động thay vì kiểm soát mọi quyết định.

Đồng quan điểm, ông Mai Hữu Tín cho rằng người tài muốn làm việc cùng người tài. Lãnh đạo cần biết tập hợp những cá nhân xuất sắc, tạo điều kiện phát huy năng lực và chia sẻ thành quả tương xứng với đóng góp.

Trong khi đó, Dr. Seow Vei Ken, Giám đốc Y khoa Tập đoàn Sunway Healthcare; Nguyên Tổng giám đốc - Trung tâm Y tế Sunway (Malaysia), nhấn mạnh năng lực thích ứng và ra quyết định ngay cả khi thông tin chưa đầy đủ, bởi chờ đợi sự chắc chắn tuyệt đối có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, sự linh hoạt phải luôn đi cùng những giá trị không thể thỏa hiệp về chính trực, chất lượng và đạo đức.

The NExT Forum 2026 quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN.

Từ những góc nhìn này, các diễn giả cùng khẳng định: Lãnh đạo không chỉ là người đưa ra quyết định, mà còn phải biết giữ vững giá trị cốt lõi, dẫn dắt thay đổi và xây dựng tổ chức có năng lực thực thi.

Với cộng đồng SME Việt Nam, những bài học tại The NExT Forum 2026 mở ra cơ hội nhìn lại năng lực quản trị và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới. Đây cũng là giá trị mà VPBank SME hướng tới thông qua chiến lược “Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức”, đưa kinh nghiệm quản trị quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp Việt, giúp các CEO không chỉ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mà còn xây dựng nền tảng đủ vững chắc để làm chủ sự tăng trưởng đó.