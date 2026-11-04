Tập đoàn Tân Á Đại Thành dự kiến đầu tư 1.186 tỷ đồng phát triển Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng tại Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên, hướng tới kết nối hoạt động R&D với sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ và hoàn thiện chuỗi giá trị.
Việt Nam bước vào giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định là tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp trên 55%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5%/năm. Điều đó đòi hỏi nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn, khoa học - công nghệ trở thành động lực trực tiếp và sức mạnh của từng chủ thể được chuyển thành sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế.
Bộ Xây dựng ban hành thủ tục hành chính nội bộ mới về phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không, đồng thời sửa đổi 3 thủ tục liên quan đến hoạt động bay và thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang...
Bộ Xây dựng phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài gần 39 km lên quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư gần 3.200 tỷ đồng...
Với việc công bố ba tầng ưu đãi đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế trung tâm kinh tế năng động và hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Thành phố không chỉ thu hút dòng vốn chất lượng cao mà còn mở rộng không gian đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng và logistics…
Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.
Gắn kết vùng nguyên liệu với doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp đầu chuỗi, kênh phân phối và thị trường tiêu thụ... là định hướng chung được Chính phủ xác định. Mô hình liên kết này đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, doanh nghiệp.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
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