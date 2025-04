Khối ngoại lại đảo chiều mua ròng, HPG, MWG, STB gây bất ngờ

Ba cổ phiếu trụ mạnh nhất buổi sáng là VIC, VHM, VCB đồng loạt suy yếu chiều nay khiến VN-Index rất vất vả mới không lao dốc sâu thêm. Một số cổ phiếu blue-chips phục hồi, nổi bật là HPG, MWG, STB nhưng vốn hóa nhỏ hơn đáng kể. Dù vậy điểm tốt là lực cầu bắt đáy cũng hỗ trợ giá ở nhiều cổ phiếu khác, duy trì được trạng thái cân bằng ở vùng giá thấp và đẩy thanh khoản lên.

VN-Index đóng cửa hôm nay giảm 13,65 điểm tương đương -1,1%. So với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ số đã yếu hơn một chút (giảm 11,88 điểm tương đương -0,96%). Tuy nhiên độ rộng lại khá hơn với 145 mã tăng/334 mã giảm (phiên sáng 111 mã tăng/362 mã giảm). Điều này cho thấy có tín hiệu cầu vào nâng đỡ giúp cải thiện giá ở một số cổ phiếu.

Hoạt động đỡ giá cũng được củng cố bởi thanh khoản gia tăng. HoSE chiều nay khớp thêm 11.867 tỷ đồng, tăng 8,9% so với buổi sáng. Nếu tính cả HNX, hai sàn khớp tăng 9,4%. Áp lực bán trong nửa sau phiên sáng là khá mạnh, đến nửa đầu phiên chiều thị trường tiếp tục suy yếu thêm một chút nhưng sau đó ổn định. Phải có sức mua đủ bền vững mới chặn được đà lao dốc và đẩy thanh khoản lên.

VN-Index dĩ nhiên yếu hơn buổi sáng do các trụ đuối sức. VIC chiều nay tụt tới 3,16% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 1,29%. VHM trượt giảm 2,87%, còn tăng 0,52%. VCB khá hơn, chỉ giảm nhẹ 0,5%, chốt tăng 1,18%. Đây đều là 3 cổ phiếu vốn hóa cực lớn của VN-Index với VCB, VIC ở 2 vị trí đầu tiên và VHM xếp thứ 4. Do vậy sự suy giảm biên độ tăng cũng ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số. Ngoài ra cả rổ VN30 chiều nay cũng có 12 mã khác tụt giá so với phiên sáng.

Nhóm phục hồi giá chiều nay chỉ có HPG là vốn hóa lớn. Cổ phiếu này hiện đang đứng thứ 8 trong VN-Index. HPG chốt phiên sáng tăng mờ nhạt 0,59% nhưng vào phiên chiều mạnh lên đáng kể. Cổ phiếu này ghi nhận thanh khoản tới 616,9 tỷ đồng riêng chiều nay, cao nhất rổ VN30 và giá tăng thêm 1,37% nữa. HPG đóng cửa tăng 1,97% là blue-chips mạnh nhất rổ này. Ngoài ra STB và MWG cũng rất đáng chú ý khi cực mạnh chiều nay, tăng thêm tương ứng 2,12% và 2,15% so với buổi sáng. Hai mã này trước đó tạm chốt trong sắc đỏ và mức tăng này giúp đảo chiều thành công. STB đóng cửa trên tham chiếu 1,72% và MWG tăng 0,88%. Chỉ tiếc rằng vốn hóa STB và MWG khá hạn chế nên sức kéo cho chỉ số cũng yếu.

VN30-Index kết phiên giảm 1,14% trong khi Midcap giảm 1,79% và Smallcap giảm 0,75%. Mức độ phục hồi ở nhóm cổ phiếu nhỏ lại có nhiều tín hiệu hơn. Tuy vậy về cơ bản là cổ phiếu hồi giá không theo nhóm ngành hay vốn hóa. Dòng tiền vẫn đang có nhiều lựa chọn khác nhau khi số cổ phiếu đỏ vẫn nhiều gấp 2,3 lần số tăng.

Toàn sàn HoSE vẫn còn tới 126 cổ phiếu giảm quá 2% giá trị bất chấp số mã xanh có cải thiện so với phiên sáng. Những mã nào bị bán tháo vẫn chịu sức ép. KBC đóng cửa ở giá sàn cùng với GVR, SZC, VTP, PVD, SIP và thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Chứng khoán có SSI, HCM, VND, VCI, FTS lao dốc với thanh khoản hơn 300 tỷ đồng mỗi mã. Bất động sản có DIG, DXG, PDR, TCH cũng không kém, giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Ở phía tăng, ngoài STB, MWG, HPG, thanh khoản cũng gia tăng mạnh mẽ ở số ít mã như VCG, GEX, HAH, GEE, CTD, HHV, HVN, HAG… Đây là những cổ phiếu có sức mạnh đi ngược thị trường từ sáng với thanh khoản khá lớn. Chiều nay tiếp tục nhận được dòng tiền vào nâng đỡ, giá thậm chí còn tốt hơn buổi sáng. Tuy vậy đây vẫn là những cổ phiếu cá biệt hơn là đại diện nhóm ngành. Thêm nữa vài chục mã tăng tốt vẫn là quá ít so với cả trăm cổ phiếu giảm cực mạnh.

Một diễn biến khá bất ngờ chiều nay là khối ngoại tăng mua đáng kể. Trên HoSE, khối này giải ngân thêm 1.718 tỷ đồng, cao hơn buổi sáng 18%. Vị thế ròng đảo chiều +342,3 tỷ đồng trong khi phiên sáng là -125,3 tỷ. Như vậy cả phiên khối này vẫn là mua ròng gần 217 tỷ đồng. Dù vậy tiền mua tập trung chủ yếu vẫn ở một nhóm ít cổ phiếu là HPG +246 tỷ, MWG +174,7 tỷ, VCB +101,2 tỷ, VIC +83,7 tỷ, HVN +56,4 tỷ, VIX +43,1 tỷ, VCG +69 tỷ. Phía bán ròng là VHM -91,4 tỷ, HCM -84,1 tỷ, KBC -75,4 tỷ, GMD -63,3 tỷ, DGC -53 tỷ, HDB -47,8 tỷ, GVR -40 tỷ.