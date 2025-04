Chuyên gia VPBankS: Kịch bản thận trọng nhất VN-Index vẫn đạt 1.400 điểm

Cổ phiếu nhóm ngân hàng lội ngược dòng thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, hầu hết đều điều chỉnh như VCB, CTG, TCB, VPB, ACB, LPB, nhóm vốn hóa nhỏ hơn như SSB giảm tới 4,25%, TPB giảm 1,14%, VBB giảm 3,03%; NAB giảm 2,68%.

Nhận định về lý do cổ phiếu nhà băng yếu so với mặt bằng chung, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng sau khi bật tăng từ đáy khoảng 10 – 15%, trong phiên hôm nay nhóm này chịu áp lực chốt lời ngắn hạn.

Về định giá, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn khá hấp dẫn so với thời điểm VN-Index khoảng 1.320 – 1.340 điểm. Đây vẫn là cơ hội cho những nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu tài chính – ngân hàng trong năm nay.

Đối với thị trường chung, theo ông Sơn, trong bối cảnh những nhiễu động thông tin trên thị trường toàn cầu và thông tin thuế quan chưa chắc chắn, tác động thực tế lên doanh nghiệp xuất nhập khẩu, FDI, cảng biển là có, nhưng chưa nặng nề.

Mức thuế đối với Việt Nam hiện đang là 10% và có thể tiếp tục đàm phán. Nhưng có một thực tế rằng với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, khả năng sẽ có những ảnh hưởng phần nào. Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI tại Hà Nội và TP.HCM đã chia sẻ với chúng tôi về việc hủy đơn hàng hoặc xem xét đơn hàng mới. Đây là yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng dài hạn, tác động sẽ không quá lớn.

Mỹ là đối tác thương mại rất lớn của Việt Nam, nhưng ngoài Mỹ, chúng ta còn ký kết nhiều FTA với các đối tác thương mại khác.

"Với kỳ vọng của VPBankS, chúng tôi không quá bi quan. Trong một kịch bản thận trọng, mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam sẽ ít nhất là 15 – 20%. Vì vậy, chỉ số VN-Index được kỳ vọng chạm ngưỡng 1.400 điểm nhờ những câu chuyện như tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển hướng thương mại để phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại, đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong nước", ông Sơn nói.

Do đó, khi định giá P/E forward về mức 9,3 lần, P/B về 1,1 – 1,2 lần thì thị trường đã quá hấp dẫn, kích hoạt lớp nhà đầu tư mua trong trung dài hạn tham gia mạnh mẽ.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt khi thị trường tạo đáy, sự phân cực diễn ra rất rõ. Những lớp cổ phiếu tăng nhanh nhất thuộc về tài chính – chứng khoán, thép và nhóm Viettel, FPT. Ngược lại, nhóm vận động chậm hơn, do lo ngại từ chính sách thuế quan là bất động sản khu công nghiệp, cảng biển, thủy sản, dệt may. Trong giai đoạn vừa rồi, nhóm này phục hồi cũng tương đối nhanh, nhưng so với những ngành khác thì đang có dấu hiệu chậm hơn.

Ví dụ, so với phiên ngày 2/4, bất động sản khu công nghiệp vẫn đang giảm rất sâu và mới phục hồi khoảng 3 – 5% so với đáy. Trong khi đó, những nhóm cổ phiếu dẫn sóng, chẳng hạn như Vingroup đã tăng thêm 3 – 5% và 13 – 14% so với đáy.

Với Viettel và FPT, cả hai họ cổ phiếu này đều đã giảm trước thị trường. FPT và Viettel đã tạo đỉnh trước thị trường rất xa, nên trong nhịp sóng vừa rồi, cả hai đã phục hồi khá mạnh, đặc biệt là nhóm Viettel tăng trên 20% so với đáy. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh, kết quả này vẫn chưa thể so sánh. Có thể nói, hai nhóm cổ phiếu này đã trải qua vùng đỉnh hoàng kim của giai đoạn cuối 2024, đầu 2025. Hiện FPT và Viettel đang trải qua đợt sóng hồi và kỳ vọng về gần đỉnh cũ vào cuối năm nay đã là kết quả tích cực.

Đối với thép vào thị trường châu Âu và Mỹ, thị phần của HPG và những doanh nghiệp trong nước là không lớn. Khi châu Âu áp thuế chống bán phá giá sẽ áp vào những doanh nghiệp có thị phần cao, ảnh hưởng lớn tới cung cầu. Việc các thị trường lớn thấy ảnh hưởng thép Việt Nam không lớn là lý do khiến HPG và nhiều doanh nghiệp khác thoát thuế chống bán phá giá.

Trong năm 2025, câu chuyện của HPG vẫn đến từ thị trường trong nước, vốn đã được xây dựng rất vững chắc. Trong năm 2024 và 2025, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, làm đường sắt cao tốc và các dự án lớn. Ông Sơn kỳ vọng các bất động sản, xây dựng phục hồi sẽ là điểm tựa lớn cho HPG trong năm nay.

Nếu không có cú sập vừa qua, HPG vẫn sẽ trụ rất vững trên ngưỡng 26 – 27.000 đồng/cổ phiếu. Trong giai đoạn vừa qua, nhiều ngành giảm rất sâu, rơi 5 – 7 phiên sàn liên tiếp, nhưng một số cổ phiếu thép thì mức giảm không quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, HPG đã quay lại nền giá xung quanh ngưỡng 25.000 đồng/cổ phiếu.

"Với những thông tin tích cực trong thời gian vừa qua, HPG sẽ tiếp tục phục hồi và quay lại nền giá cũ. Trong năm nay, kỳ vọng câu chuyện của HPG sẽ đến từ sản lượng thép trong nước, sự ấm lên của thị trường bất động sản, giải ngân đầu tư công …", Giám đốc của VPBankS nhấn mạnh.