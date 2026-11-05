Khối ngoại mua ròng đột biến ở VIX

Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng khớp lệnh ở nhóm dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm VIX, CTG, VIC, HVN, MBB, BVH, DXG, HPG, DIG và CTD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/11/2026, chỉ số VN-Index tăng 0,44%, đóng cửa ở mức 1.740,73 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.911,0 tỷ đồng, giảm 9,1% và chiếm 87,4% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 17.584,8 tỷ đồng, giảm 10,8% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.146,6 tỷ đồng, giảm 9,6% so với phiên liền trước, tăng 5,2% so với bình quân 5 phiên và tăng 10,4% so với bình quân 20 phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tăng điểm với 168 mã tăng và 139 mã giảm. Tuy nhiên, xét riêng các cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên trên 50.000 cổ phiếu mỗi phiên, độ rộng thị trường lại nghiêng về phía giảm điểm, với tỷ lệ số cổ phiếu tăng giá trên số cổ phiếu giảm giá đạt 0,79 lần.

Xét về mức độ ảnh hưởng, riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp hơn 6 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thuộc nhóm tài chính như CTG, STB, MBB, TCX, HDB và VIX cũng góp phần nâng đỡ chỉ số. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB, GAS, FPT và HPG là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung.

Xét theo ngành, giá cổ phiếu tăng nhưng thanh khoản giảm ở các nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và xây dựng. Trong khi đó, cả giá cổ phiếu và thanh khoản cùng cải thiện ở các nhóm bán lẻ, điện và khai khoáng, dù mức tăng còn tương đối nhẹ. Ngược lại, các nhóm thép, thực phẩm và đồ uống, công nghệ thông tin cùng suy giảm cả về giá và thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 225,4 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 244,3 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng khớp lệnh ở nhóm dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm VIX, CTG, VIC, HVN, MBB, BVH, DXG, HPG, DIG và CTD.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, áp lực tập trung tại nhóm ngân hàng và thực phẩm, đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VCB, VHM, VPB, MSN, MSB, FPT, GAS, PNJ và BID.

Khối tự doanh mua ròng 253,6 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 374,9 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 10/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là ngân hàng và bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm POW, VHM, SSI, HPG, VPB, TCB, MWG, MSN, KDH và VNM.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin dẫn đầu về giá trị bán ròng. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm GEX, FPT, E1VFVN30, GMD, SBT, TCH, TCX, CTG, REE và PNJ.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.438,2 tỷ đồng, giảm 17,4% và chiếm 13,9% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên hôm nay, một số giao dịch thỏa thuận đáng chú ý được ghi nhận tại LPB, KAI, ABB và PVD, chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu FPT ghi nhận giao dịch thỏa thuận với giá trị tự doanh bán ra 114,8 tỷ đồng và giao dịch trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài trị giá 20,2 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, thiết bị điện, hàng không, tiện ích, hàng cá nhân, khai khoáng, thiết bị và dịch vụ dầu khí, vật liệu xây dựng. Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm bất động sản, thép, thực phẩm, xây dựng, công nghệ thông tin, vận tải và sản xuất, khai thác dầu khí.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (VNSML).