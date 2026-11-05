Khối ngoại quay trở lại gom FPT

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 70,3 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 105,6 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại những phiên gần đây.

Diễn biến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang thổi một làn gió mới vào thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index đảo chiều tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch với mức tăng 33,40 điểm, lên 1.733,02 điểm. Diễn biến tích cực được ghi nhận trên diện rộng, với sắc xanh lan tỏa tại hầu hết các nhóm ngành. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng, công nghệ và dịch vụ tài chính, giúp nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số.

Nhiều cổ phiếu tăng giá tích cực như VCB tăng 2,43%, CTG tăng 3,33%, VPB tăng 4,48%, BID tăng 2,37% và LPB tăng 4,61%. Nhóm bất động sản cũng khởi sắc khi VHM tăng 2,1%, trong khi VIC đứng giá. HPG tăng 2,12%, MWG tăng 3,04% và MSN tăng 4,18%.

Thống kê nhóm dẫn dắt thị trường cho thấy lực nâng đỡ áp đảo so với áp lực kéo giảm. Tổng mức đóng góp tăng đạt 14,869 điểm, trong khi mức đóng góp giảm chỉ là 0,248 điểm. VCB và VHM là hai cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, với mức hỗ trợ hơn 2 điểm mỗi mã. Tiếp theo là VPB, CTG, FPT, TCX, BID, LPB, VCK và MSN. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như DVM, STG, DHG và DMC chỉ tạo áp lực giảm điểm không đáng kể.

Xét theo diễn biến ngành, Công nghệ dẫn đầu với mức tăng 6,12%, tiếp đến là Dịch vụ tài chính tăng 5,63%. Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp tăng 2,53%, Viễn thông tăng 2,5% và Ngân hàng tăng 2,49%. Các nhóm Bán lẻ, Hóa chất, Du lịch và Giải trí, Bảo hiểm, Xây dựng và Vật liệu cũng đồng loạt tăng điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ có ba nhóm ngành giảm nhẹ, gồm Y tế, Phương tiện truyền thông và Ô tô, linh kiện phụ tùng.

Thanh khoản cũng cải thiện đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HoSE đến cuối phiên đạt khoảng 15.300 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 10.500 tỷ đồng của phiên trước. Đáng chú ý, dòng tiền gia tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt từ sau 13 giờ, cho thấy lực cầu được đẩy mạnh trong nửa cuối ngày giao dịch.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa độ rộng thị trường tích cực, thanh khoản cải thiện và vai trò dẫn dắt của nhiều nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần duy trì sức lan tỏa trong các phiên tiếp theo để củng cố độ bền của nhịp hồi phục.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 70,3 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 105,6 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm Công nghệ thông tin và Thực phẩm, đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm FPT, MSN, CTG, HPG, VND, VIX, SHB, VIB, VNM và HVN.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, áp lực tập trung tại nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm MBB, ACB, BSR, DXG, HDB, STB, GMD, VPL và MSB.

Khối tự doanh mua ròng 299,1 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị mua ròng đạt 265,1 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành. Ngân hàng và Công nghệ thông tin là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu dẫn đầu danh sách mua ròng gồm MBB, VPB, FPT, TCB, MWG, ACB, POW, HDB, VNM và STB.

Ở chiều ngược lại, nhóm Tài nguyên cơ bản chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Các mã bị bán ròng nhiều gồm HPG, KDH, E1VFVN30, PVT, VRE, MCH, DXG, TCH, VJC và SSI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.950,6 tỷ đồng, tăng 10,6% so với phiên trước và chiếm 15% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại GMD, LPB, MSB, ABB và TCB, chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, VPB ghi nhận giao dịch thỏa thuận tự doanh mua vào 50,7 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền gia tăng tại các nhóm Chứng khoán, Thực phẩm, Xây dựng, Sản xuất và khai thác dầu khí và Thiết bị điện. Ngược lại, dòng tiền suy giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Công nghệ thông tin, Vận tải, Bán lẻ, Hàng không, Nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, Hàng cá nhân, Hóa chất và Khai khoáng. Các nhóm Vật liệu xây dựng và Điện gần như đi ngang so với phiên liền trước.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm tại nhóm vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa nhỏ (VNSML).