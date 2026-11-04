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Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3.328 tỷ đồng trên UPCoM tháng 10

H Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có xu hướng đi ngang dao động trong biên độ hẹp.

Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index.
Biểu đồ điểm chỉ số UPCoM Index.

Với 22 phiên giao dịch trong tháng 10, chỉ số giá UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 123,73 điểm, giảm 2,04% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ, khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,66 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7,44%, tuy nhiên giá trị giao dịch bình quân tăng 26,23% đạt 715,19 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 61,1 triệu cổ phiếu và bán ra 9,4 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 3.592 tỷ đồng và giá trị bán đạt 264,17 tỷ đồng, giá trị mua ròng khoảng 3.328 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 1,088 tỷ đồng, tăng 149,16% so với tháng 9/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 31,7 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 1.056 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 1.024 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 10/2026, thị trường UPCoM có 812 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước.

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