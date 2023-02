Khối ngoại và cá nhân bán ròng, tự doanh và tổ chức trong nước gom

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/02/2023, chỉ số Vn-Index giảm 1,1% đóng cửa ở mức 1.043,7 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 10,4 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 12 tỷ đồng, tăng 30,2% so với phiên liền trước, tăng 6,4% so với 5 phiên nhưng giảm 4% so với 20 phiên liền trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 56,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 80,7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PVD, MSN, BID, MIG, STB, HDB, NT2, DGW, HPG, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: KDH, DPM, VHM, VNM, VCI, DXG, DGC, SHB, EIB.

Nhà đầu tư Cá nhân cũng chung tay bán ròng 278,9 tỷ đồng, trong đó bán ròng khớp lệnh là 257,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: DPM, VHM, HPG, HAH, VNM, SSI, DXG, VCI, EIB, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dầu khí. Top bán ròng có: STB, VPB, PVD, BID, FPT, MSN, HDB, ACB, VCB.

Ngược lại, tự doanh mua ròng 161,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh mua ròng 173,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, KDH, STB, BID, NLG, FRT, MBB, FPT, PC1, MWG. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, VIB, MIG, DGW, PET, E1VFVN30, TCB, CTR, ACB, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 198,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 164,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, HAH, VHM, VGC, DPM, VSC, MIG, FUESSVFL, HSG, VHC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, CTG, VPB, VCB, ACB, FPT, VIC, VRE, VCI, NVL.

Giao dịch thỏa thuận chủ yếu diễn ra giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có EIB, FPT, VSC, MWG. Nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận nội khối FPT, MWG và ACB, đây là 3 mã thường được thỏa thuận giữa các nhà đầu tư ngoại gần đây.

Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 12,63%, chỉ số ngành giảm 3,64% là nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Top cổ phiếu có giao dịch cao nhất là VND, SSI, VCI, SHS, HCM, VIX, MBS, FTS, CTS, ORS, trong đó 10/10 mã giảm điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí ghi nhận giá trị giao dịch tăng mạnh lên 5,36%, chỉ số ngành giảm 1,62%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm BSR, PVS, PVD, PVC, PLX, OIL, trong đó chỉ có 2 mã thượng nguồn PVD, PVS tăng.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 36,07% trên HOSE. Chỉ số VN30 giảm 0,8%. Dòng tiền tập trung vào các mã VPB, STB, HPG, NVL, SSI, MBB, PDR, VNM, VHM, TPB, duy nhất STB tăng điểm trong khi 2 mã BĐS giảm sàn là NVL, PDR.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 44,71% chỉ số VNMID giảm 2,89%. Dòng tiền tập trung vào các mã VND, GEX, DIG, VCI, HSG, SHB, PVD, DXG, DGC, EIB trong đó duy nhất PVD tăng điểm.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 16,08%. Chỉ số VNSML giảm 3%. Dòng tiền tập trung vào các mã LCG, VIX, IDI, HHV, HAH, BAF,KSB, HDC, CMX, DPG trong đó 9/10 mã giảm điểm chỉ riêng LCG tăng.