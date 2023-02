Không chỉ bán ròng, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tài khoản thấp kỷ lục 2 năm

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.040 tài khoản chứng khoán trong tháng đầu năm 2023. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 35.813 tài khoản và các tổ chức mở mới 227 tài khoản.

Như vậy, số tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội trong tháng 1/2023 chỉ tương đương khoảng 1/3 so với tháng trước và là mức thấp nhất trong vòng 26 tháng kể từ tháng 10/2020.

Tính đến cuối tháng 1, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt gần 6,9 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,9% dân số.

Trong tháng 1/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 112 tài khoản, giảm mạnh so với tháng trước đó. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 85 tài khoản, tổ chức mở mới 28 tài khoản và đóng 1 tài khoản trong tháng đầu năm. Thời điểm 30/11/2022, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 44.114 tài khoản.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh những tháng vừa qua trong bối cảnh thị trường giảm mạnh. Tuy nhiên, bước sang tháng 1, VN-Index đã hồi phục khá tốt. So sánh với các chỉ số khác, VN Index tăng 10,34% nằm trong nhóm dẫn đầu cùng với Hang Seng tăng 10,42%.

Mặc dù thị trường ghi nhận sự tích cực về điểm số, thanh khoản vẫn là vấn đề đáng lưu tâm khi giảm mạnh đang kể so với tháng 12. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE giảm về mức 8.883 tỷ đồng/phiên giảm 25,9% so với tháng trước.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước, tiếp tục ghi nhận tháng bán ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị ít hơn, -4.878 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng tháng thứ ba liên tiếp với giá trị 3.787 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, con số này chưa thật sự khách quan về quy mô mùa ròng của khối ngoại. Nếu loại trừ việc giao dịch đột biến hơn 3.000 tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu EIB, con số gần 7.000 tỷ đồng vẫn là đáng kể so với so với thời gian trước tháng 10/2022. Lũy kế mua ròng trong 3 tháng vừa qua đạt 32.594 tỷ đồng.

Trong tháng 1, dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán châu Á trong đó có Việt Nam. Việt Nam ghi nhận dòng vốn ròng 115 triệu USD. Dòng vốn vào ròng trong 3 tháng qua ước đạt hơn 1 tỷ USD.

Dòng vốn từ các quỹ ETF tiếp tục duy trì sự tích cực như hai tháng trước đó. Các quỹ ETF nước ngoài dẫn đầu trong việc giải ngân vốn trị giá 132,89 triệu USD, các quỹ ETF trong nước cũng mua ròng trị giá 31,3 triệu USD. Trong đó, iShare MSCI ETF dẫn đầu các quỹ ngoại khi giải ngân 90,8 triệu USD, trong khi quỹ DCVFMVN30 ETF (25,2 triệu USD) dẫn dắt nhóm quỹ nội.

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước về cùng phía với nhóm nhà đầu tư ngoại trong tháng 1 khi mua ròng 1.091 tỷ đồng. Lũy kế mua ròng ba tháng gần nhất đạt 4.784 tỷ đồng.