Khối ngoại xả ròng tuần thứ 4 liên tiếp, dòng tiền đang đổ vào nhóm bất động sản

VN-Index đóng cửa tuần 48 tại 1.102,16 điểm, tăng +6,55 điểm tương đương +0,6% so với tuần 47, ngắt mạch giảm 2 tuần liên tiếp trước đó, tuy nhiên thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý chung vẫn thận trọng. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 15.042 tỷ đồng, giảm -28,9% so với tuần trước và -20,8% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm ở tất cả các ngành. Cụ thể, Bất động sản và Chứng khoán ghi nhận thanh khoản giảm mạnh nhất, nhưng tăng về điểm số.

Nước ngoài bán ròng 706,95 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 510,9 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp khối ngoại xả ròng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PLX, SAB, NKG, HAG, DGC, NLG, CTR, FRT, EVF, VPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MSN, MWG, STB, FUEVFVND, VCB, DXG, PDR, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 999,7 tỷ đồng trên HOSE, trong đó họ mua ròng 797,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, EVF, VNM, MSN, MWG, SSI, PET, TCB, VCB, PVD.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: NVL, SAB, NLG, PC1, HAG, PLX, NKG, FRT, CTR.

Tổ chức trong nước mua ròng 217,7 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 285,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có EVF, PVD, GMD, TCB, HSG, BCM, DBD, HDB, SBT, CMG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có NVL, EIB, ACB, PC1, STB, POW, SAB, VSC, NLG, FPT.

Tự doanh bán ròng 510,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 571,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, NVL, FUESSVFL, VNE, VHM, HAH, VHC, VND, HSG, PDR.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, EVF, PET, TCB, HPG, POW, SSI, FPT, VPB, ACB.

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở ngành Ngân hàng, Bán lẻ, Thép, Thực phẩm, CNTT trong khi tăng ở ngành Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID trong khi tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 48, tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa lớn đạt 33,9%, tăng so với mức 31,6% của tuần trước. Trong khi đó, tỷ trọng giảm từ 53,1% xuống 50,7% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và gần như không thay đổi ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML (9,8% vs. 9,7%).

Xét theo quy mô dòng tiền, Gía trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 48 giảm mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (-3.138 tỷ đồng tương đương -32,1%), tiếp theo đó là nhóm vốn hóa lớn VN30 (-1.382 tỷ đồng tương đương -23,8%).

Nhóm VNSML và VNMID dẫn dắt thị trường với mức tăng điểm lần lượt là +18,4 điểm (+1,39%) và +11,42 điểm (+0,68%). Trong khi đó, chỉ số VN30 tăng thấp hơn +3,05 điểm (+0,28%).