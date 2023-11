Khối ngoại không ngừng bán, xả ròng 1.300 tỷ đồng trong tuần qua

Vn-Index đóng cửa tuần 46 tại 1.101,19 điểm, giảm -0,49 điểm tương đương -0,04% so với tuần trước, trong khi thanh khoản tiếp tục xu hướng tăng. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 21.199 tỷ đồng, tăng +4,6% so với tuần trước và +21,1% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, thanh khoản cải thiện ở các ngành chủ chốt, bao gồm Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản. Trong đó, Bất động sản giảm điểm tuần thứ 2 liên tiếp và các ngành còn lại tăng điểm.

Nước ngoài bán ròng 1.345,1 tỷ đồng trên HOSE, trong đó bán ròng 1.263,2 tỷ đồng qua khớp lệnh. Xét theo ngành, khối ngoại mua ròng nhẹ ở ngành Thép (NKG, HSG), Xây dựng và Vật liệu (BMP, PC1), Chứng khoán (SSI,VND, BSI).

Ngược lại, họ tiếp tục bán ròng mạnh Bất động sản (VHM, VIC, VRE, NVL) và nhóm ngành Hàng tiêu dùng, tập trung ở Bán lẻ (MWG) và Thực phẩm & Đồ uống (VNM, MSN, SAB). Ngân hàng cũng chịu áp lực bán ròng của khối ngoại trong tuần vừa qua, chủ yếu là STB, VPB, SHB, VCB, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 246,6 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, họ giao dịch khá cân bằng với giá trị mua ròng rất thấp (28,1 tỷ đồng). Xét theo ngành, nhà đầu tư cá nhân mua ròng mạnh ở 2 ngành, bao gồm Thực phẩm & Đồ uống (VNM, MSN, SAB, SBT) và Bất động sản (VhM, VIC, VRE, KBC).

Họ bán ròng tập trung ở các ngành Chứng khoán (SSI, VND), Thép (HSG, NKG), CNTT (FPT), Hang & Dịch vụ công nghiệp (GMD, GEX), Hóa chất (DGC).

Tổ chức trong nước mua ròng 257,9 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 951,2 tỷ đồng. Tổ chức trong nước mua ròng mạnh Ngân hàng tuần thứ 2 liên tiếp (VCB, ACB, STB, MBB, HDB, SHB, VPB, VIB). Ngoài ra, trong tuần này họ mua ròng Thép (HPG, HSG), Hóa chất (DGC, DCM). Trong khi đó, họ bán ròng KBC, BMP, BCM, SBT, HAG.

Tự doanh mua ròng 849,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 283,8 tỷ đồng. Top mua ròng của Tự doanh chủ yếu là Bất động sản (NVL, VHM, BCM, NLG) và Chứng chỉ quỹ (FUEVFVND, FUESSVFL), FPT, DGC, SSI, GEX, MSN. Ở chiều bán, họ bán ròng mạnh Ngân hàng (VCB, MBB, EIB, SHB, VPB, CTG, HDB, LPB, TPB, MSB, ACB, VIB).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML trong khi giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 46, tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa lớn đạt 37,4%, giảm so với mức 38,2% của tuần trước. Trong khi đó, tỷ trọng tăng từ 48,3% lên 49,3% ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và từ 8,2% lên 9,1% ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Xét theo quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 46 tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID (+551 tỷ đồng tương đương +6,5%), tiếp đến là nhóm vốn hóa nhro (+238 tỷ đồng tương đương +16,6%) và vốn hóa lớn VN30 (+148 tỷ đồng tương đương +2,2%). Chỉ số giá VN30 giảm -0,5% trong khi VNMID và VNSML tăng lần lượt +1,56% và +2,35%.