Không có chuyện mất tiền khi nghe điện thoại từ số lạ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, như: “Nhấc máy 5 giây bay luôn 1,2 triệu”, “nghe điện thoại đầu số 059 sẽ bị mất tiền”… Đáng lo hơn, chỉ trong thời gian rất ngắn, những tin giả này được lan truyền với tốc độ nhanh nhanh chóng và gây hoang mang cho không ít thuê bao điện thoại.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, những thông tin lan truyền trên mạng khiến nhiều người lầm tưởng khi bắt máy gọi từ đầu số lạ sẽ bị trừ tiền, mất dữ liệu là hoàn toàn sai sự thật.

Theo NCSC, đó chỉ là những số điện thoại thông thường, việc nhận cuộc gọi sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Trong trường hợp gọi lại hoặc thao tác theo hướng dẫn (bấm phím số 1, 2…), có thể sẽ bị trừ cước viễn thông. Tuy nhiên, các đối tượng không thể xâm nhập điện thoại của người dùng khi chỉ thực hiện thao tác như trên.

“Việc mất dữ liệu cá nhân, danh bạ, thẻ ngân hàng có thể xảy ra trên không gian mạng kẻ gian gửi kèm link (website giả mạo) dẫn dụ người dùng nhấp vào có thể bị dính phần mềm độc hại hoặc bị chuyển hướng đến các trang web lừa đảo, đánh cắp thông tin”, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã vận hành Trung tâm Xử lý tin giả. Người dùng Internet có thể gửi phản ánh khi nghi ngờ tin giả, tin sai sự thật qua trang web tingia.gov.vn, thư điện tử online.abei@mic.gov.vn hoặc số điện thoại 18008108.

Do đó, NCSC khẳng định, vấn nạn tin giả xuất hiện trên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng xử lý. Người dân cũng cần trang bị kiến thức về an toàn thông tin để tự bảo vệ mình. Người dân có thể tìm hiểu, cập nhật thêm các vấn đề về an toàn thông tin tại Cổng không gian mạng quốc gia (https://khonggianmang.vn/).

Từ cuối năm 2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng", cung cấp kiến thức tổng quan, cần thiết để ứng phó và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng.

Tuy nhiên, tình trạng lan truyền, phát tán tin giả vẫn còn diễn biến phức tạp, quy trình, thời gian xác minh tin giả còn chậm trễ. Việc các cơ quan chức năng có liên quan xác minh và cung cấp thông tin càng chậm sẽ là cơ hội cho tin giả tồn tại và phát tán rộng, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử còn cho biết, một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam, tìm cách né tránh không thực hiện ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam.

