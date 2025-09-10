VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Đức Anh

10/09/2025, 06:00

Nhiều năm qua, câu chuyện kinh tế của các quốc gia châu Phi thường được nói đến qua lăng kính của các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, từ dầu mỏ, vàng, khoáng chất cho tới trà và hương liệu. Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tại nhiều quốc gia châu Phi, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chủ lực thấp hơn nhiều so với kiều hối - khoản tiền được cộng đồng kiều bào gửi về từ nước ngoài. 

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia châu Phi có kiều hồi cao hơn so với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực, được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp về mức độ cao hơn. Theo đó, Gambia là quốc gia đứng đầu danh sách khi kiều hối năm 2024 cao gấp hơn 36 lần so với xuất khẩu mặt hàng chủ lực.

