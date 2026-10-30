Kinh tế Huế tăng tốc cuối năm, áp lực khơi thông nguồn lực đầu tư

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Huế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công, những vướng mắc về quy hoạch và nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm...

Một góc đô thị Huế. Ảnh: Văn Hoàng

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, hoạt động kinh tế trên địa bàn tiếp tục khởi sắc trong 10 tháng đầu năm 2026, nổi bật ở các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

DU LỊCH, CÔNG NGHIỆP TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương khi thành phố ước đón 6,9 triệu lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2,06 triệu lượt, tăng 35%. Doanh thu du lịch ước đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 55%.

Mức tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách cho thấy nguồn thu từ hoạt động du lịch đang cải thiện tích cực. Đây là cơ sở để Huế tiếp tục khai thác lợi thế di sản, văn hóa, đồng thời mở rộng các sản phẩm du lịch và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Sức cầu thị trường cũng được phản ánh qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, ước đạt 64.407 tỷ đồng, tăng 19,4%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.458,4 triệu USD, tăng 18,8%. Những kết quả này cho thấy hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất hàng hóa đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,3%; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,6%. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Huế cần củng cố năng lực sản xuất, đa dạng hóa các động lực tăng trưởng và giảm sự phụ thuộc vào những ngành kinh tế có tính mùa vụ.

Cùng với sự phục hồi của các lĩnh vực sản xuất, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 31.997 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 49 dự án với tổng vốn đăng ký 25.179 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 158,9 triệu USD. Ngoài ra, 11 dự án được điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm 2.364 tỷ đồng.

GIẢI NGÂN, QUY HOẠCH VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG: NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CẦN KHƠI THÔNG

Bên cạnh những kết quả tích cực, khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành tăng trưởng thực tế vẫn là vấn đề Huế cần tập trung giải quyết trong thời gian còn lại của năm.

Đến nay, thành phố đã giải ngân 3.293,716 tỷ đồng trong tổng số 6.256,967 tỷ đồng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương 52,6% kế hoạch. Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.350 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Tiến độ giải ngân đầu tư công cho thấy áp lực hoàn thành kế hoạch trong hai tháng cuối năm vẫn lớn. Việc chậm giải ngân không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình mà còn làm giảm khả năng phát huy vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công đối với hoạt động xây dựng, cung ứng vật liệu và các ngành dịch vụ liên quan.

Một trong những vướng mắc đáng chú ý là nguồn cung vật liệu xây dựng. Việc một số mỏ khoáng sản đã có chủ trương nhưng chậm hoàn thiện thủ tục, nâng công suất hoặc mở rộng khai thác có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, làm tăng áp lực chi phí và gây khó khăn cho nhà thầu.

Để xử lý vấn đề này, thành phố đang tập trung rà soát các mỏ chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân vướng mắc về thủ tục, công suất khai thác và yêu cầu môi trường, qua đó tạo điều kiện đưa các mỏ đủ điều kiện vào hoạt động theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Ảnh: UBND TP Huế

Cùng với nguồn cung vật liệu, công tác quy hoạch cũng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng triển khai các dự án mới. Những vướng mắc trong lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc sự thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch có thể kéo dài quá trình chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị, du lịch và hạ tầng.

Trong bối cảnh thành phố tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn, việc hoàn thiện quy hoạch cần gắn với yêu cầu sử dụng hiệu quả đất đai, phát triển hạ tầng và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, hạn chế tình trạng dự án kéo dài hoặc nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả.

Đối với các dự án chậm tiến độ, yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ nguyên nhân, phân loại vướng mắc thuộc thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà đầu tư hay điều kiện triển khai thực tế. Việc tháo gỡ cần đi vào từng trường hợp cụ thể, tránh để những khó khăn kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Về ngân sách, thành phố Huế đặt trọng tâm vào khai thác nguồn thu từ đất, đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến quy hoạch, giao đất, xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là nguồn lực quan trọng để bổ sung ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển. Tuy nhiên, việc tăng thu cần gắn với tiến độ thực hiện các thủ tục và khả năng đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định.