Huế mở rộng dư địa hợp tác với Nhật Bản, hướng tới những dự án cụ thể

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, chiều 6/9, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026. Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao sự tham dự của đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản. Sự tham gia này cho thấy dư địa kết nối, hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Huế với các đối tác Nhật Bản nói riêng còn rất lớn.

KHAI THÁC THẾ MẠNH, ĐÓN CƠ HỘI MỚI

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, từ khi Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình đó, các địa phương đóng vai trò quan trọng trong kết nối doanh nghiệp, triển khai dự án, phát triển nguồn nhân lực và cụ thể hóa các khuôn khổ hợp tác giữa hai quốc gia.

Huế được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều kết quả tích cực trong hợp tác và kết nối với Nhật Bản.

Với lợi thế về di sản, vị trí kết nối vùng, hệ thống cảng biển, hàng không cùng nền tảng giáo dục và y tế chất lượng cao, Huế có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, logistics, công nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế số và thu hút các nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản.

Đáng chú ý, nhiều định hướng phát triển của Huế có sự tương đồng với thế mạnh và kinh nghiệm của Nhật Bản, mở ra khả năng hợp tác sâu hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; y tế và phát triển nguồn nhân lực y tế; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững; kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Huế cùng các cơ quan, đối tác liên quan để tăng cường kết nối và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

TỪ KẾT NỐI ĐẾN CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Huế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Quan hệ giữa hai bên đã được vun đắp qua nhiều năm, với các chương trình hợp tác trong ODA, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và giao lưu văn hóa.

Trên nền tảng đó, Huế mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Nhật Bản sang giai đoạn mới, chú trọng hơn đến chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững.

Trong định hướng phát triển mới, thành phố xác định di sản - văn hóa là nền tảng, đồng thời lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững làm những động lực quan trọng.

Huế ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, khả năng tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội địa phương.

Thành phố cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đầu tư, thương mại và phát triển doanh nghiệp; tăng cường tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản, y tế, giáo dục và quản lý đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Huế định hướng tăng cường kết nối giữa Đại học Huế, các cơ sở đào tạo trên địa bàn với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố cũng mong muốn mở rộng đào tạo tiếng Nhật, đào tạo nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng và định hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhiều vấn đề cụ thể được doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng được đưa ra thảo luận như khả năng đưa đặc sản Huế vào hệ thống AEON Mall; định hướng phát triển tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; đào tạo tiếng Nhật tại Huế; tổ chức các chương trình quảng bá ẩm thực Huế tại Nhật Bản để phát triển du lịch ẩm thực và cơ chế, chính sách đối với các chuyến bay charter hai chiều giữa Huế và Nhật Bản.

Đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cũng làm rõ thêm định hướng, chính sách của thành phố, thể hiện tinh thần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và thành phố Huế trong thời gian qua. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường kết nối, phối hợp tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác và tạo những đột phá mới cho Huế.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Huế - Nhật Bản đã có nền tảng vững chắc nhưng dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.

Theo lãnh đạo thành phố, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là đưa hợp tác từ chiều rộng sang chiều sâu, từ giao lưu sang hợp tác cụ thể, từ tiềm năng thành kết quả; từng bước biến những kết nối ban đầu thành các chương trình, dự án có tính khả thi và bền vững.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị của thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp những nội dung đã trao đổi, chủ động kết nối với các đối tác Nhật Bản và nghiên cứu cụ thể hóa các đề xuất có tính khả thi thành chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác.

“Thành phố Huế cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án theo quy định”, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh.