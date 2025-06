Kinh tế trưởng của SSI: VN-Index có thể lên 1600 điểm nếu định giá trở lại mức trung bình 5 năm

Trao đổi tại buổi đối thoại trực tuyến “Gateway to VietNam: Nghệ thuật đằng sau cơn sóng thuế quan” sáng 5/6 do SSI Research tổ chức, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho rằng câu chuyện thuế quan cũng có thể là rủi ro đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng nhà đầu tư không cần quá lo lắng.

Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay không đến từ bên ngoài mà tập trung vào nội địa với thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công. Và số liệu 5 tháng đầu năm cho thấy giải ngân đầu tư công rất tốt. Bộ Tài chính ước tính đến hết tháng 5 năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 24,1% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam dành 30 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm nay, vốn FDI đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tăng trưởng GDP đạt 7% trong quý 1 và ước tính quý 2 có thể lên tới 8%. Việc tập trung vào khu vực tư nhân sẽ là chìa khóa để Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 8 hoặc 10% trong thập kỷ tới.

Một tin tốt là dân số của Việt Nam đang già đi, nhưng vẫn còn trong giai đoạn dân số vàng. Theo kinh tế trưởng của SSI, trong ít nhất 10 năm tới, trước khi chúng ta trở nên tương tự như Trung Quốc hiện nay. Chính phủ đã nhận ra điều đó và đã sửa đổi quy định về dân số, không còn chính sách một con ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn thấy dân số đang tăng trưởng và lợi ích dân số sẽ đồng hành cùng chúng ta ít nhất trong 10 năm tới.

Vì vậy, Việt Nam vẫn có một khoảng thời gian cho lĩnh vực bất động sản phát triển trong khoảng 5 đến 10 năm tới, trước khi gặp phải các vấn đề giống như Trung Quốc hiện tại.

Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản không phải là một trong những điều mà Chính phủ muốn tập trung vào trong năm nay. Quan trọng hơn, Chính phủ đang tập trung vào đầu tư công và cơ sở hạ tầng, bởi vì ít nhất là cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vẫn chưa thể so sánh với các nước trong khu vực và điều đó làm chi phí kinh doanh ở Việt Nam khá cao về mặt logistics. Việt Nam đang cố gắng giải quyết điều đó. Có thể lĩnh vực bất động sản sẽ chịu một số tác động gián tiếp từ sự phát triển đầu tư công.

"Nhưng tôi đồng ý rằng nếu có một đợt bùng nổ và sụp đổ khác trong lĩnh vực bất động sản, thì sẽ diễn ra sau 10 năm hoặc khi dân số trở nên già đi như Trung Quốc hiện tại. Đó sẽ là một thảm họa cho các nước châu Á như Việt Nam, ông Hưng nói.

Cũng theo Kinh tế trưởng SSI, nhìn vào định giá lịch sử có thể thấy, nếu quay trở lại mức trung bình 5 năm, VN-Index có thể lên 1.600 điểm. Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy kinh tế tư nhân, thị trường đang kỳ vọng nhiều vào Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân. Rất nhiều công ty trong nước khá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.