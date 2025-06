Cổ phiếu chăn nuôi bùng nổ, điều gì đang diễn ra?

Như VnEconomy đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn số 2763/BNNMT-CNTY ngày 4/6/2025, gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn bệnh trong thời gian vừa qua gây ồn ào dư luận.

C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. C.P. Foods, công ty mẹ của C.P. Việt Nam, là doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia tộc giàu nhất Thái Lan Chearavanont.

Theo báo cáo tài chính của C.P. Foods, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của công ty trong năm 2024. Doanh thu từ Việt Nam chiếm khoảng 21% tổng doanh thu, tương đương 122 tỷ baht.

Phản ứng với những thông tin có phần bất lợi cho Công ty C.P, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu nhóm chăn nuôi đồng loạt bật tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Theo đó, DBC của Dabaco bật tăng kịch trần hết biên độ với dư mua gần 2,6 triệu cổ phiếu, ngoài ra MML cũng tăng 4,85%.

Đà tăng của cổ phiếu ngành chăn nuôi còn nhờ triển vọng nhóm này được dự báo tích cực trong thời gian tới.

Trong quý 1/2025, giá heo hơi cả nước trung bình đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ và đạt mốc cao nhất là 80 nghìn đồng/kg vào giữa tháng 3/2025 nhờ nhu cầu tăng mạnh trong thời điểm Tết Nguyên đán và dịch bệnh hồi tháng 2 khiến nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên sau đó, giá đã đảo chiều giảm trở lại và hiện quanh 70.600 đồng/kg tăng 8% so với cùng kỳ.

Giá heo tiếp tục tăng cao do nguồn cung heo thiếu hụt cục bộ. Dịch bệnh diễn ra trong những tháng cuối năm 2024 tại các tỉnh khu vực phía Nam gây thiệt hại đàn heo nái; Việc di dời các trang trại ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi theo quy định khiến nhiều trại gia công để trống chuồng; Sự quyết liệt trong công tác phòng chống buôn lậu cũng khiến giá thịt heo gia tăng.

Giá heo giảm trở lại do người chăn nuôi đã đẩy mạnh tái đàn. Tổng số heo cả nước tính đến cuối tháng 2/2025 ước đạt 26.802 nghìn con tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, năng suất sinh sản của đàn nái tại Việt Nam vẫn còn khá thấp so với khu vực và thế giới, mới đạt 18 – 20 con/nái/năm, trong khi các nước khác đạt 24 – 28 con/nái/năm. Trong thời gian tới, giá thịt heo khó tăng mạnh do thịt heo nhập khẩu nhiều, tăng gấp đôi so với các năm trước. Sản lượng thịt heo xuất chuồng quý 1/2025 tăng 5% so với cùng kỳ.

Theo Chứng khoán VCBS, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm giải pháp hạ nhiệt thuế đối ứng của Mỹ, việc nhập khẩu các mặt hàng đầu vào cho nông nghiệp như đậu nành, khô đậu nành, ngô và heo giống từ Mỹ sẽ góp phần làm cân bằng cán cân thương mại giữa Mỹ và Việt Nam, và cũng giúp chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm nếu có ưu đãi thuế cho các mặt hàng được nhập khẩu từ Mỹ.

Trong khi đó, theo phân tích của Agriseco, giá heo tiếp tục giữ ở mức cao và khó giảm mạnh do dịch tả lợn châu Phi (ASF) và dịch lở mồm long móng đã tái xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn cả nước.

Trong kỳ kinh doanh quý 1, DBC ghi nhận doanh thu đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 508,26 tỷ đồng, tăng 600% và là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử nhờ giá heo hơi tăng hơn 30% so với cùng kỳ và doanh nghiệp đẩy mạnh tái đàn. Với kết quả này, doanh nghiệp thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá thức ăn chăn nuôi giảm: Giá nguyên liệu như ngô, lúa mì, đậu tương đang tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2025 và dự báo giảm nhờ thay đổi chu kỳ thời tiết ôn hòa hơn giúp nguồn cung được cải thiện.

DBC đã và đang triển khai nhiều dự án nhằm gia tăng công suất với các dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn Tổng công suất mảng chăn nuôi heo tăng khoảng 25% so với trước đó. Ngoài ra, DBC đã thương mại hóa vaccine Dacovac với công suất 200 triệu liều/năm kỳ vọng là mảng kinh doanh mới đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu.