CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang - Angimex (mã AGM-UPCoM) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch sau khi chuyển sàn sang UPCoM do bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể: do vốn chủ sở hữu của công ty được nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bị âm, dẫn dến việc Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định và sau khi chuyển sang thị trường UPCoM, do chưa khắc phục được tình trạng tài chính, cổ phiếu AGM đã bị HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/5/2025 theo Quyết định số 560/QĐ-SGDHN ngày 21/5/2025.

Liên quan đến việc cổ phiếu AGM bị hạn chế giao dịch trên HNX, công ty xin được giải trình nguyên nhân và đề xuất phương án khác phục như sau:

AGM cho biết nguyên nhân bị hạn chế giao dịch là do kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2024, do ảnh hưởng của yếu tố thị trường, chi phí đầu vào tăng cao, hiệu suất hoạt động giảm và việc trích lập dự phòng theo yêu cầu kiểm toán. Lỗ lũy kế từ các năm trước chưa dược khắc phục, tiếp tục làm suy giảm nguồn lực tài chính của Công ty. Ngoài ra, một số hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh không mang lại hiệu quả, kéo theo chi phí tài chính tăng và ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

Đặc biệt, sự kiện xảy ra vào tháng 04/2022 liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã tác động tiêu cực đến uy tín và năng lực tài chính của Công ty. Cụ thể: Sau sự kiện này, công ty bị đánh giá rủi ro tín dụng ở mức cao hơn; Hạn mức tín dụng tại các ngân hàng bị cắt giảm hoặc điều chỉnh bất lợi; Ngân hàng yêu cầu tăng tỷ lệ tài sản bảo đảm, gây ra thiếu hụt nguồn vốn lưu động; dẫn đến mất cân đối hàng tồn kho, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp quy mô, kéo dài từ năm 2022 đến 2024,

Từ đó phái sinh lỗ trong hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Các yếu tố trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn dến việc cổ phiếu AGM bị hạn chế giao dịch trôn thị trường Upcom.

Qua đó, công ty cũng đưa ra nhiều biện pháp khắc phục nhằm từng bước khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, cải thiện tình hình tài chính và đưa cổ phiếu AGM ra khỏi diện hạn chế giao dịch, công ty đang triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, thực hiện thoái vốn tại một số công ty con, đơn vị liên kết có hiệu quả đầu tư thấp hoặc không mang lại giá trị gia tăng, nhằm thu hồi nguồn lực, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lỗi.

Hai là, tiết giảm chi phí hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và sử dụng chi phí một cách hợp lý, hiệu quả để nâng cao hiệu suất và khả năng sinh lời.

Ba là, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn; đồng thời tái đánh giá khả năng thu hồi để hoàn nhập trích lập dự phòng phải thu khó đòi, qua đó cải thiện kết quả kinh doanh.

Bốn là, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự theo hướng hiệu quả, tiết kiệm và chuyên môn hóa.

Năm là, tổ chức rà soát, xử lý các khoản nợ khó đòi, kết hợp thanh lý tài sán không cần thiết hoặc không còn hiệu quả sử dụng, nhằm thu hồi dòng tiền, giảm áp lực tài chính và cơ cấu lại nguồn vốn.

Theo báo cáo thường niên 2024, doanh thu thuần công ty đạt 240.920.000.000 đồng, chỉ hoàn thành 14% kế hoạch đề ra, giảm 69% so với năm 2023 (787.964.000.000 đồng). Do công ty bị thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh nhất là vốn lưu ộng để thu mua lúa khi tới vụ dẫn đến doanh thu ngành Lương thực giảm mạnh không đạt kế hoạch đề ra, ngoài ra trong năm 2024 công ty không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của một công ty con kinh doanh xe gắn máy & phụ tùng nên doanh thu thuần năm 2024 cũng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Mặc dù công ty đã tiến hành thanh lý các tài sản không cần dùng hoặc không mang lại hiệu quả, đồng thời cắt giảm chi phí cần thiết, dồn mọi nguồn lực để khôi phục hoạt động kinh doanh chính của công ty tuy nhiên do

thiếu hụt vốn lưu ộng, cùng với áp lực rất lớn từ chi phí lãi vay, đặc biệt là lãi của hai gói Trái phiếu, các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lỗ từ công ty liên doanh liên kết … làm gia tăng chi phí dẫn đến công ty vẫn lỗ 259.795.000.000 đồng trong năm 2024, tăng 18% so với cùng kỳ.

Chốt phiên ngày 6/6, giá cổ phiếu này tăng tới 12% lên 2.800 đồng/cp - tăng 65% so với mức tham chiếu 1.700 đồng/cp trong ngày đầu trở lại sàn. Tuy nhiên, so với vùng giá 1 năm trước, thị giá AGM vẫn giảm hơn 42% và mất tới 95% giá trị so với đỉnh lịch sử 62.000 đồng/cp hồi tháng 3/2022.

Kết thúc quý 1/2025, AGM ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm tới 64% so với cùng kỳ (58,7 tỷ), do không còn ghi nhận doanh thu từ các công ty con đã thoái vốn. Lãi gộp đạt khoảng 170 triệu đồng, cải thiện so với mức lỗ gộp 3 tỷ đồng cùng kỳ, nhờ không còn kinh doanh dưới giá vốn.

Tuy nhiên, khoản lỗ khác gần 26 tỷ đồng do thanh lý tài sản cố định khiến AGM náo lỗ hơn 18,8 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 15,9 đồng hồi cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3/2025, vốn góp chủ sở hữu của AGM vẫn âm hơn 247 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 429 tỷ đồng.