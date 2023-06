Lãi suất tiền gửi sẽ giảm xuống 6,5%/năm trong năm nay?

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ vừa công bố, VnDirect kỳ vọng lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng sẽ giảm xuống 6,5%/năm trong năm nay.

Dựa trên tình hình lạm phát trong nước hạ nhiệt và tỷ giá ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh giảm một số lãi suất điều hành kể từ ngày 25/5/2023 như lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5 điểm %, trần lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tới dưới 6 tháng giảm 0,5 điểm %...

Kể từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã có 3 đợt giảm lãi suất điều hành, theo đó: lãi suất tái chiết khấu giảm 1 điểm % xuống 3,5%/năm, lãi suất tái cấp vốn giảm 1 điểm % xuống 5,0%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của các tổ chức tín dụng đối với một số hoạt động kinh tế giảm 1 điểm % xuống 5,0%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng giảm trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng và từ 1 tháng tới dưới 6 tháng lần lượt 0,5 điểm % và 1 điểm % xuống mức 0,5%/năm và 5,0%/năm.

Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động trong tháng 5/2023. Kể từ đầu tháng 5/2023, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng của nhóm ngân hàng tư nhân giảm mạnh lần lượt là 57 điểm cơ bản và 29 điểm cơ bản; trong khi lãi suất bình quân cùng kỳ hạn của nhóm ngân hàng quốc doanh giảm lần lượt 80 điểm cơ bản và 40 điểm cơ bản.

Do đó, VnDirect kỳ vọng lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng sẽ giảm xuống 6,5%/năm trong năm nay, dựa trên các lý do sau: nhu cầu tín dụng yếu do tăng trưởng kinh tế chậm chạp và thị trường bất động sản ảm đạm, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để giảm lãi suất điều hành.

Chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh trong tháng 5/2023 khi thị trường hoài nghi về kịch bản FED cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2023. Tại ngày 31/5/2023, chỉ số DXY leo lên mức 104,3 điểm (tăng 2,6% so với đầu tháng 5).

Sự hồi phục của chỉ số DXY và động thái giảm lãi suất điều hành gần đây của Ngân hàng nhà nước đã tạo áp lực lên tỷ giá VND. Theo đó, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ 0,1% trong tháng 5/2023 lên mức 23.490. VnDirect duy trì quan điểm áp lực tỷ giá sẽ không lớn trong Q2/23 và dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 23.400- 23.700 do nguồn cung USD trong nước vẫn được đảm bảo nhờ thặng dư thương mại cải thiện, đồng thời áp lực lạm phát giảm và động thái tăng dự trữ ngoại hối gần đây của NHNN đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của tiền đồng.