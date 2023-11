Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2023?

Trong tháng 10, lãi suất huy động 12 tháng trung bình đạt 5,61%, giảm thêm 17 điểm cơ bản (bps) so với trung bình hồi tháng 9, giảm 111 bps so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 282 bps so với cuối năm 2022. Mặt bằng lãi suất huy động hiện tại thậm chí đã thấp hơn mức thấp nhất trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng vẫn diễn ra rất chậm. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tới ngày 24/10, tăng trưởng tín dụng ghi nhận ở mức 6,81%, cách khá xa mức trung bình 10,24% vào cuối tháng 10 trong 7 năm gần nhất.

Cầu tín dụng được giới phân tích dự báo sẽ còn ảm đạm trong nửa đầu năm 2024 do sản xuất, thương mại yếu. Ở bên ngoài, những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ và EU phục hồi chậm; dù đã gỡ bỏ chiến dịch Zero Covid và mở cửa hoàn toàn trở lại song lực đẩy từ Trung Quốc được cho là yếu.

Những yếu tố trên khiến lãi suất tiết kiệm tháng 11/2023 tiếp tục giảm trên toàn hệ thống.

Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn được các ngân hàng áp dụng ở mức từ 0,1%/năm đến 0,5%/năm. Trong đó, nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất 0,5%/năm với các khoản tiền gửi không kỳ hạn như Bắc Á, CBBank, Kiên Long Bank, GPBank, Nam Á Bank, Ocean Bank, SCB…

Đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, mức lãi suất cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng cao nhất trên thị trường hiện nay là 4,6%/năm, được OceanBank áp dụng cả với hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến (online).

Đứng thứ 2 là ngân hàng Đông Á và SCB với lãi suất tiết kiệm 1 tháng 4,5%/năm. Đến nay, chỉ 1 số ít ngân hàng áp dụng lãi suất trên 4%/năm cho các khoản tiết kiệm 1 tháng như Bảo Việt Bank (4,4%/năm); Bắc Á Bank (4,35%/năm); GPBank (4,25%/năm); CBBank (4,1%/năm).

Hầu hết các ngân hàng khác áp dụng lãi suất trên dưới 3,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng.

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng thấp nhất thị trường là 1%/năm, được áp dụng tại Hong Leong Bank.

Tại 3 ngân hàng thương mại nhà nước chi phối là Agribank, BIDV, Vietinbank, lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 3%/năm. Riêng Vietcombank là 2,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng chênh lệch khoảng 0,2% đến 0,3% so với kỳ hạn 1 tháng.

Lãi suất tiết kiệm 3 tháng cao nhất trên thị trường hiện nay là 4,75%/năm, được áp dụng tại Bảo Việt Bank. Đứng thứ 2 là Ocenbank với 4,6%/năm. Lãi suất tiết kiệm 3 tháng thấp nhất thị trường là 2%/năm được áp dung tại Hong Leong Bank.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất hiện nay là 5,7%/năm đối với tiền gửi tại quầy, được áp dụng tại OceanBank.

Tuy nhiên, với kỳ hạn 6 tháng, nếu khách hàng gửi tiết kiệm online có thể hưởng mức lãi suất lên tới 6,1%/năm tại Pvcombank.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước chi phối là Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là 4,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy khảo sát ngày 8/11/2023 (%/năm)

Lãi suất tiết kiệm 9 tháng không có sự chênh lệch lớn so với 6 tháng. Lãi suất tiết kiệm 9 tháng cao nhất hiện nay là 6,1%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm online tại Pvcombank. Nếu gửi tại quầy, lãi suất cao nhất là 5,8%/năm tại OceanBank.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm online tại Pvcombank. Với hình thức gửi online, các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng là SHB, Oceanbank cùng 6,1%/năm; CBBank 6%/năm.

Tại Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 5,3%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã áp dụng lãi suất thấp hơn “big 4” tới 1%. Chẳng hạn ABBank áp dụng lãi suất 4,2% cho tiền gửi 12 tháng; SeABank 4,9%/năm; MSB 5,1%...

Hiện nay, nếu gửi tiết kiệm các kỳ hạn dài 18 tháng, 24 tháng hay 36 tháng, khách hàng được nhận mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng tại MB, PublicBank (tại quầy và OceanBank, PvcomBank (online).

Các mức lãi suất tiết kiệm nói trên đều dành cho tiền gửi của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ và có tính biến động. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng...