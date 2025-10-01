VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Lạm phát toàn cầu kể từ năm 2020

Đức Anh

01/10/2025, 15:36

Argentina là nước ghi nhận lạm phát cộng dồn cao nhất trong 5 năm với 2.164%. Theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ (464%) và Ai Cập (116%). Lạm phát cộng dồn ở Nga là 44%.

Ngược lại, các nền kinh tế phát triển có lạm phát cộng dồn thấp hơn với Mỹ 23%, Đức 22%, Nhật Bản 8%.

lạm phát lạm phát toàn cầu thế giới
