Argentina là nước ghi nhận lạm phát cộng dồn cao nhất trong 5 năm với 2.164%. Theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ (464%) và Ai Cập (116%). Lạm phát cộng dồn ở Nga là 44%.

Ngược lại, các nền kinh tế phát triển có lạm phát cộng dồn thấp hơn với Mỹ 23%, Đức 22%, Nhật Bản 8%.