Lạm phát cao dai dẳng, Anh giữ nguyên lãi suất

Quyết định của BOE được đưa ra một ngày sau khi Fed thông báo giảm lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ ngày 17/9...

Đây không phải một quyết định bất ngờ bởi lạm phát tại Anh vẫn đang duy trì ở mức cao gần gấp đôi so với mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4% hiện tại và sự chia rẽ của 9 thành viên Hội đồng Chính sách Tiền tệ (MPC) của BOE đã được nhiều chuyên gia dự báo trước. Trong MPC, 7 thành viên ủng hộ không điều chỉnh lãi suất, trong khi 2 thành viên muốn giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,75%.

“MPC vẫn chú trọng việc loại bỏ mọi áp lực để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% một cách bền vững trong trung hạn. Cách tiếp cận thận trọng trong việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là phù hợp ở thời điểm này”, BOE cho biết trong một tuyên bố ngày 18/9.

Theo BOE, cơ quan này vẫn đang lo ngại rằng các rủi ro lạm phát tạm thời có thể gây thêm áp lực với tiến trình thiết lập tiền lương và giá cả trong nền kinh tế.

“Thị trường đặt cược vào 98% khả năng MPC sẽ duy trì lãi suất 4% bởi đến nay chúng ta vẫn chưa ghi nhận sự tiến triển đủ lớn trong cuộc chiến chống lạm phát để có thể điều chỉnh hạ lãi suất”, ông Steve Clayton, giám đốc đầu tư cổ phiếu tại công ty Hargreaves Lansdown, nhận xét.

Số liệu công bố ngày 17/9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tại Anh tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vào tháng 7, tốc độ tăng lương tại Anh đã chậm lại nhưng vẫn ở mức cao, còn tăng trưởng GDP đi ngang.

“Việc này có thể giúp hỗ trợ đồng bảng Anh và giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa. Việc giữ nguyên lãi suất dù có vẻ tốt cho người tiêu dùng nhưng không giải quyết được các khó khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các công ty công nghệ và bất động sản”, ông Nick Saunders, CEO sàn giao dịch chứng khoán Webull UK, nhận định.

Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh hiện tại, rủi ro lạm phát là vấn đề cấp bách hơn là so với tăng trưởng, do đó, BOE phải ưu tiên giải quyết vấn đề này trước.

Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào cuộc họp chính sách tiếp theo của BOE vào tháng 11. Nếu tiếp tục duy trì xu hướng giảm lãi suất 3 tháng một lần như đã làm từ tháng 8/2024 đến nay, BOE sẽ hạ lãi suất vào tháng 11. Lần giảm lãi suất gần đây nhất của cơ quan này là vào tháng 8/2025.

Dù vậy, các nhà kinh tế hiện có ý kiến trái chiều về khả năng hạ lãi suất sắp tới bởi lạm phát ở Anh hiện cao dai dẳng hơn so với dự báo, một phần bởi mức lương tăng tương đối cao.

“BOE sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm và tăng trưởng GDP, bởi họ lo ngại tăng trưởng kinh tế sẽ bị kìm hãm nếu duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian quá dài. Nhưng hiện tại, có vẻ cơ quan này không có nhiều lựa chọn”, ông Clayton của Hargreaves Lansdown nhận xét với trang tin euronews.

Đồng quan điểm, bà Lindsay James, chiến lược gia đầu tư tại công ty Quilter, BOE cũng nhận định lạm phát đang là vấn đề lớn của Anh ở thời điểm hiện tại và dường như là vấn đề mà cả cơ quan này và chính phủ đều chưa thể kiểm soát.