Làm rõ vụ án tuyển dụng 951 nhân sự vào tập đoàn “ma”

Trong vụ án này, ông Long đã giả danh “Thiếu tướng quân đội” để lừa đảo hơn 950 bị hại, chiếm đoạt trên 83,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 12 bị cáo giữ vai trò đồng phạm.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử năm 2021, sau đó bị hủy án. Quá trình điều tra lại đã làm rõ các vấn đề của vụ án.

Theo cáo trạng, ông Long tự xưng là Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự.

Tính đến ngày 29/11/2017, ông Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự, với tổng số hơn 83,5 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông Long còn thu của Mạc Phúc Hải hơn 15,7 tỷ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.

Cơ quan điều tra làm rõ tổng số tiền vợ chồng ông Long chiếm đoạt là hơn 99,2 tỷ đồng.

Theo truy tố, ông Long biết Tập đoàn Đông Dương không có thật nhưng đã có hành vi gian dối đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân và tổ chức với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ cấp bậc, chức vụ trong quân đội để họ tin tưởng nộp hồ sơ và tiền.

Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Cao Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Trần Duy Hưng, Phùng Thị Thanh Huế, Phạm Thế Hùng, Nguyễn Tân Mão, Hoa Bách Tùng cùng một số đối tượng khác thu tiền, hồ sơ của các lao động, sau đó không thực hiện như đã hứa và chưa trả lại tiền cho họ.

Quá trình khám xét nhà ông Long, cơ quan điều tra thu giữ 14 tài liệu có chữ ký, con dấu đỏ trong đó có quyết định đầu tư giai đoạn 1 dự án 319 Đà Nẵng, các quyết định, kế hoạch của Bộ Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Chính phủ…

Tại cơ quan điều tra, ông Long khai nhận số tài liệu trên từ đối tượng không rõ thông tin. Ông này khai không biết các tài liệu này là giả nhưng thừa nhận có đưa các tài liệu này cho những người khác xem để họ tin tưởng Tập đoàn có thật và tham gia, nộp tiền.

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án làm giả tài liệu. Tuy nhiên, hiện không xác định được bị can làm giả các tài liệu trên nên tách vụ án để điều tra, làm rõ.

Điều tra mở rộng, ngoài việc làm rõ hành vi lừa đảo của 14 bị can trên, công an xác minh, làm rõ vai trò liên quan của 13 đối tượng cũng tham gia vào việc tuyển dụng, thu tiền của những người xin việc vào Tập đoàn Đông Dương.

Công an cho rằng, đa phần các nhân sự này đều là họ hàng, bạn bè thân thiết, xuất phát từ việc tin tưởng vợ chồng ông Long và bản thân họ cũng nộp tiền hồ sơ vào tập đoàn Đông Dương.

Toàn bộ số tiền những người này thu được chuyển cho vợ chồng ông Long, họ không có dấu hiệu hưởng lợi bất chính và sau này đã chủ động bỏ tiền cá nhân khắc phục cho các bị hại. Do vậy, công an thấy không cần thiết phải xử lý hình sự với những người nfy mà xác định họ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 8 sổ tiết kiệm có hơn 26,7 tỷ đồng mang tên bà Nguyễn Thị Ngữ (mẹ đẻ bị can Loan). Công an không ghi được lời khai bà Ngữ vì bà này đã chết năm 2019.

Quá trình điều tra còn xác định chị Hoa Ngọc Mỹ (con gái Long) đứng tên nhiều sổ tiết kiệm từ năm 2016-2017. Hiện các sổ tiết kiệm này đã tất toán hết. Chị Mỹ trình bày chữ ký trong các sổ tiết kiệm là do chị ký nhưng theo chỉ đạo của Loan. Chị không biết nội dung gửi tiền. Còn 8 sổ tiết kiệm khác thì chữ ký chủ tài khoản không phải của chị Mỹ.

Bà Loan khai nhận, việc mở các sổ tiết kiệm mang tên Hoa Ngọc Mỹ do Loan thực hiện rồi chuyển sang tên bà Nguyễn Thị Ngữ. Nguồn gốc số tiền gửi có 12 tỷ đồng thu của các nhân sự xin vào Tập đoàn Đông Dương. Số tiền còn lại là tiền tích lũy từ việc kinh doanh của 2 vợ chồng và tiền tích lũy bà Ngữ nhờ Loan quản lý.

Do thời gian đã lâu, các nhân viên ngân hàng không nhớ cụ thể các lần Loan và bà Ngữ đến gửi tiền. Còn các con của bà Ngữ thì trình bày không biết về những quyển sổ tiết kiệm này.

Cơ quan điều tra đã giám định chữ ký và xác định lời khai của bị cáo Loan là có cơ sở. Do đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa toàn bộ số tiền trên.

Vợ chồng ông Long cũng đề nghị đưa hơn 27 tỷ đồng để bồi thường cho các bị hại.