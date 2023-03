Lật tẩy màn kịch lừa “chạy việc”, mua xe ô tô giá rẻ

Trước đó, vào cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Ngọc L. (SN 1980, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) biết Trần Mạnh Hùng (SN 1969, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) là đại tá, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Quang Vinh.

MÀN KỊCH CỦA DOANH NHÂN KIÊM ĐẠI TÁ “RỞM”

Hùng có giới thiệu Công ty Quang Vinh có bán nhiều dòng xe ô tô mới và cũ giá rẻ hơn nhiều sơ với thị trường và đưa báo giá cho anh L. tham khảo.

Do có nhu cầu đi lại, anh L. đặt mua chiếc xe ô tô hiệu Mercedes GLS 450 với giá 3 tỷ đồng. Ngày 28/11/2018, tại trụ sở Công ty Quang Vinh, anh L. đặt cọc 100 triệu đồng để mua xe.

Vài ngày sau, Hùng lại báo cho anh L. là không có nguồn xe Mercedes GLS 450 nên đề nghị anh L. đổi sang xe 2 xe ô tô cũ nhãn hiệu Lexus. Anh L. đồng ý và đặt cọc 200 triệu đồng. Sau đó, anh L. tiếp tục chuyển cho Hùng 3,5 tỷ đồng để mua xe. Hùng hẹn trong vòng 7-10 ngày sẽ bàn giao xe và giấy tờ.

Tuy nhiên, đến thời hạn, Hùng không giao xe như đã hẹn và mới trả lại 1,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng. Sau khi công an vào cuộc đã vạch trần màn kịch của Hùng.

Quá trình điều tra cho thấy, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hùng lên mạng internet đặt mua bộ quần áo quân phục an ninh thu đông, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng- Cục trưởng. Quá trình giao tiếp, Hùng tự xưng là đại tá, cục trưởng thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm, mua xe ô tô giá rẻ.

Nhận tiền của nhiều người nhưng Hùng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên Hùng, từ năm 2014-2019, Hùng chiếm đoạt tiền của 4 bị hại số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội thì Công ty cổ phần tập đoàn Quang Vinh đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất nông sản, thủy sản, kinh doanh vận tải…

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận không có mối quan hệ nào để mua xe ô tô giá rẻ. Còn về hoạt động kinh doanh, Công ty Quang Vinh không có hoạt động sản xuất gì. Xác minh nhân thân còn cho thấy, năm 1999, Hùng bị xử phạt 2 năm tù về tội Giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước.

Cũng với thủ đoạn trên, Hùng tiếp tục lừa ông Phí Văn V. (SN 1962, ở quận Nam Từ Liêm) về việc thanh lý ô tô giá rẻ. Ông V. nhờ Hùng đặt mua chiếc ô tô KIA 7 chỗ với giá 630 triệu đồng, đặt cọc trước 500 triệu đồng. Khi đến hẹn, ông V. đến nhà nhưng Hùng không giao xe và nói ông V. đợi thêm. Ông V. không đồng ý và yêu cầu lấy lại tiền thì Hùng khất lần. Để làm tin, Hùng giao cho ông V. giấy tờ giãn nợ gồm sổ đỏ mang tên Triệu Thị Nhung (bản photo), hợp đồng chuyển nhượng đất…

Ngoài hành vi trên, Hùng còn nhận tiền của 2 người khác để “chạy việc” vào ngành công an để chiếm đoạt tiền. Quá trình điều tra, Hùng bỏ trốn đến tháng 4/2022 bị bắt. Phiên tòa mới đây phải tạm hoãn do không trích xuất được bị cáo đến tòa.

CHIÊU LỪA XIN VIỆC "SUẤT NGOẠI GIAO"

Mới đây, TAND TP Hà Nội hoãn phiên tòa xét xử cựu cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2008, anh Nguyễn Hải T. (SN 1989, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) quen biết với Nguyễn Đức Bắc (SN 1984, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) khi đi thực tập, công tác cùng đơn vị tại Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội.

Sau đó, Bắc thường xuyên qua lại nhà anh T. chơi và biết bà Lê Thị Phương L. (mẹ của anh T.). Đến tháng 6/2016, Bắc nói với bà L. là có người nhà làm lãnh đạo ở Bộ Công an có thể xin được 2 suất ngoại giao vào ngành Công an nhân dân, với chi phí là 600 triệu đồng/suất.

Bắc nhờ bà L. nếu ai có nhu cầu thì giới thiệu cho Bắc. Tin tưởng bị cáo, bà L. đã trao đổi thông tin này với đồng nghiệp và bạn bè. Sau đó, có 2 người đã nhà bà L. giúp xin việc cho con, cháu.

Bắc nhận lời với bà L. xin cho 1 trường hợp vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Bình Định) và 1 trường học giảng dạy võ thuật tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Bắc hứa hẹn sau từ 3 - 6 tháng sẽ làm xong việc. Bà L. đã nhận 1,2 tỷ đồng xin việc, xin học và đưa lại toàn bộ số tiền này cho Bắc.

Đến năm 2017, không thấy Bắc xin được học, xin được việc như đã hứa hẹn, bà L. nhiều lần thúc giục và sau đó đòi lại tiền. Bị cáo mới trả được một phần, còn lại 800 triệu đồng bị cáo không thanh toán.

Theo cơ quan tố tụng, Bắc không có chức năng, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, tuyển sinh vào học tập, công tác trong ngành công an nhưng vẫn hứa hẹn, cam kết để chiế đoạt tiền của các bị hại.