Hứa hẹn bán xe ô tô thanh lý, “chạy việc” để chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Ngày 5/12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong năm 2021-2022, cơ quan công an nhận được nhiều đơn tố giác Chinh có hành vi lừa đảo thông qua hình thức hứa hẹn xin cho người khác vào ngành công an, và đứng ra mua ô tô do Bộ Công an, Bộ Tài chính bán thanh lý.

Quá trình điều tra xác định, Chinh là lao động tự do nhưng tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể “chạy” công tác vào ngành công an và mua xe thanh lý.

Với cách thức trên, từ năm 2018-2021, Chinh đã chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng của 13 bị hại.

Trong số các bị hại có ông Lê Minh H. (ở Gia Lâm, Hà Nội). Khoảng đầu năm 2018, khi quen biết nhau, ông H. được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, hứa hẹn xin cho con trai ông H. vào ngành công an. Ông H. đưa cho Chinh hơn 2,3 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Chinh gửi tin nhắn cho ông H. ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H. được “gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung”. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo công an.

Sau khi nhận tiền, Chinh có viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền thể hiện Chinh còn nợ vợ chồng ông H. 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con trai ông H. Để đảm bảo cho khoản nợ, Chinh giao cho ông H. 2 sổ đỏ. Tại cơ quan điều tra, ông H. chỉ tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị P. (SN 1964, ở Quảng Nam) cũng tin tưởng nên đưa cho Chinh hơn 1 tỷ đồng để chạy trường cho con trai là Trần Ngọc C. vào học tại Học viện Hàng không Việt Nam. Chinh hứa hẹn, sau khi tốt nghiệp, con trai bà P. sẽ được bố trí việc làm tại An ninh hàng không sân bay.

Tại cơ quan điều tra, Chinh khai nhận số tiền chiếm đoạt của 13 bị hại, Chinh chuyển hết cho người đàn ông tên Tuấn. Chinh khai nhận không được hưởng lợi đồng nào. Do không làm rõ được nhân thân của người đàn ông tên Tuấn nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Đến tháng 10/2018, Chinh thông báo con trai bà P. nhập học tại trường cao đẳng quốc tế Kent, ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không. Song sau 2 tháng, anh C. tự ý thôi học. Năm 2019, anh C. có giấy trúng tuyển vào hệ cao đẳng của Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2021, anh C. bị buộc thôi học vì vi phạm quy định.

Tại cơ quan điều tra, Chinh khai nhận đã đưa 605 triệu đồng cho người phụ nữ để chạy trường cho anh C. Vì anh C. tự ý bỏ học nên Chinh không chịu trách nhiệm với số tiền này. Chinh thừa nhận chiếm đoạt 475 triệu đồng của bà P.

Ngoài ra, Chinh còn nhận tiền của 9 cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.

Cụ thể, do ở cùng xã Kim Chinh và nhiều lần đến quán bia “quách Tỉnh” của Chinh nên ông Lê Thanh T. (SN 1969) quen biết Chinh. Khoảng tháng 10/2020, Chính hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Vì tin tưởng nên ông T. đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T. hình ảnh 2 văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “phó chánh văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên.

Cũng do tin tưởng Chinh, nên anh Nguyễn Tất S. (ở quận Bắc Từ Liêm) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S. đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Chinh không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.

Sau khi xem xét, chiều nay, tòa án đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung người đã cầm tiền của Chinh.