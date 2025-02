Lần thứ hai, Vietnam Airlines lùi lịch họp bất thường

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, Vietnam Airlines vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Vietnam Airlines cho biết do có nhiều nội dung quan trọng cần chuẩn bị, HĐQT Vietnam Airlines nhất trí lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 sau ngày 13/2/2025, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Danh sách cổ đông dự họp vẫn giữ theo danh sách đã chốt vào ngày 26/12/2024.

Như vậy, đây là lần thứ 2 Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thay đổi thời gian họp.



Theo kế hoạch ban đầu, thời gian tổ chức đại hội được ấn định là ngày 21/1/2025. Tuy nhiên gần tới thời điểm trên, HĐQT Vietnam Airlines đã lùi ngày họp xuống 13/2/2025 với lý do kế hoạch công tác của lãnh đạo tổng công ty thay đổi.

Cũng theo công bố đầu tiên, Đại hội bất thường 2025 sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ; Báo cáo cập nhật về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025; Chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư tàu bay thân hẹp; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2027 và các nội dung khác (nếu có). Tài liệu chi tiết chưa được công bố.

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 của Công ty mẹ đạt 292,35 tỷ (cùng kỳ lỗ 1.858,9 tỷ đồng) và Báo cáo tài chính hợp nhất tăng mạnh đạt gần 1.004 tỷ đồng so với số lỗ quý 4/2023 (-1.982 tỷ đồng) chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 4/2024 của Công ty mẹ tăng 19,03% so với quý 4/2023 (tăng hơn 3.114,1 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 18,52%, tương đương tăng hơn 3.298,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (doanh thu nội địa tăng 14,8%, doanh thu quốc tế tăng 10,8%) do Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mỡ thêm các đường bay mới.

Tổng chi phí quý 4/2024 của Công ty mẹ tăng 4,7% - tương đương tăng 962,1 tỷ đồng so với quý 4/2023 chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng) và chi phí tài chính tăng do ảnh hưởn của tỷ giá và lãi suất. Cũng theo HVN, tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 4/2024 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến trong quý 4/2024, lãi gộp về cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ đạt hơn 3.221,7 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt hơn 229,3 tỷ đồng so với số lỗ cùng kỳ năm trước.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2024 lãi 1.003,7 tỷ so với số lỗ 1.982,3 tỷ đồng của quý 4/2023 chủ yếu do Công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, thị trường vận tải phục hồi và Tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyên, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ...đã giúp mức lãi quý 4/2024 và cả năm 2024 tăng mạnh so với số lỗ quý 4/2023 và cả năm 2023.

Lũy kế cả năm, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu đạt 106.753 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 7.267 tỷ và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 6.883 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, Tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt mức 58.064 tỷ đồng, tăng 347 tỷ so với hồi đầu năm nhưng Vietnam Airlines vẫn đang lỗ lũy kế 34.307 tỷ đồng (hồi đầu năm là lỗ 41.057 tỷ đồng); Vốn chủ sở hữu âm hơn 10.000 tỷ đồng...

Giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát: HVN cho biết

Tổng công ty đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để TCT sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 báo cáo cấp có thẩm quyền; tháng 11/2024 Quốc hội đã thông qua các giải pháp tiêp tục tháo gỡ khó khăn và phát triển bền vững cho TCT nêu trong đề án.

Theo đề án, trong năm 2024-2025 TCT thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như: thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu theo giải pháp được cấp có thẩm quyền thông qua.