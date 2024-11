Vietnam Airlines báo lãi quý thứ 3 liên tiếp và đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng bị kiểm soát

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) vừa giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC quý 3/2024 và lộ trình khắc phục tình trạng bị kiểm soát.

Theo đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vietnam Airlines vừa công bố, doanh thu của HVN đạt 26.830 tỷ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái (23.569 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 862 tỷ đồng (cùng kỳ HVN lỗ hơn 2.100 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía Vietnam Airlines, tổng doanh thu và thu nhập khác quý 3/2024 của công ty mẹ tăng 19,12% so với quý 3/2023 (tăng hơn 3.470 tỷ đồng) chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 17,34% tương đương tăng hơn 3.055,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (doanh thu nội địa tăng 22,2%, doanh thu quốc tế tăng 11,3%) do Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Tổng chi phí quý 3/2024 của Công ty mẹ tăng 5,53% tương đương tăng 1.101 tỷ đồng so với quý 3/2023 chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng) và chi phí tài chính giảm do ảnh hưởng của tỷ giá cuối kỳ lập báo cáo. Công ty mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.021 tỷ đồng tăng 351,6% so cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 2.368,8 tỷ dồng so với số lỗ quý 3/2023.

Kết quả kinh doanh sau thuế hợp nhất quý 3/2024 lãi 862 tỷ đồng so với số lỗ Quý 3/2023 chủ yếu do Công ty mẹ và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian qua do thị trường vận tải phục hồi và Tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ...khiến kết quả SXKD quý 3/2024 có lãi.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất và Công ty mẹ lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty đạt lần lượt 6.263,7 tỷ đồng và 1.870,9 tỷ đồng.



Theo Vietnam Airlines, đây là kết quả kinh doanh khả quan trọng điều kiện kinh doanh vẫn còn các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí dầu vào tăng cao.

Về giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát:

Vietnam Airlines cho biết Tổng công ty đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ dại dịch Covid-19 để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vừng giai đoạn 2021-2035 và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Theo đề án, trong năm 2024-2025 Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.



Năm 2024, HVN dự kiến doanh thu đạt hơn 105.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.233 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng.