Vietnam Airlines báo lãi gần 5.402 tỷ sau soát xét và đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng bị kiểm soát

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét bán niên năm 2024 và lộ trình khắc phục tình trạng bị kiểm soát.

Theo đó, Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét với doanh thu thuần đạt 52.561 tỷ đồng, giảm nhẹ so với báo cáo tự lập (52.594 tỷ đồng);

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ sau kiểm toán đạt 1.263 tỷ, tăng hơn 300 tỷ so với báo cáo tự lập (gần 934 tỷ đồng) - trong khi cùng kỳ năm 2023, lỗ 1.178,8 tỷ đồng).

Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 5.402 tỷ đồng, giảm 74 tỷ so với mức 5.476 tỷ trên báo cáo tự lập (cùng kỳ năm 2023, Vietnam Airlines báo lỗ 1.386 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2024 của BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ tăng 25,04% so với cùng kỳ (tăng hơn 8.368 tỷ đồng) chủ yếu doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,96%, tương đương tăng hơn 7.910 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (doanh thu nội địa tăng 21,3%, doanh thu quốc tế tăng 24,3%) do Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Tổng chi phí công ty mẹ tăng 17,1%, tương đương tăng 5.924 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng) và chi phí tài chính tăng mạnh do ảnh hưởng của tỷ giá và lãi suất. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãi gộp về cung cấp dịch vụ của công ty mẹ đạt hơn 5.347 tỷ đồng; lỗ sau thuế giảm hơn 2.442 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2024 tăng mạnh so với số lỗ cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi. Trong 6 tháng 2024, Vietnam Airlines ghi nhận thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh do PA được đối tác xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu.

Trong thời gian qua, do thị trường vận tải phục hồi và Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ.. .đã giúp hoạt động SXKD của Vietnam Airlines cải thiện đáng kể, đặc biệt trong quý 1/2024, đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không, kết quả kinh doanh công ty mẹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên do tính mùa vụ, tháng 4-5 là những tháng thấp điểm nhất trong năm của thị trường hàng không nội địa, nên kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả hon so với quý 1/2024.

6 tháng đầu năm 2024 của Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất và công ty mẹ đạt lần lượt 5.402 tỷ đồng và 1.263 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng Vietnam Airlines bị kiểm soát; Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại TCT giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Trong đề án, trong năm 2024-2025, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu họp nhất như: thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Năm 2024, Vietnam Airlines phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất đạt 105.946 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng và hợp nhất là 4.524 tỷ đồng và chú trọng triển khai đề án tái cơ cấu, dự kiến tăng vốn kết hợp đẩy mạnh thoái vốn, Vietnam Airlines dần thoát khỏi vòng xoáy khó khăn.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu HVN chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 12/07/2023 và cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 12/07/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu HVN thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 359/QĐ-SGDIICM ngày 01/06/2022 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -5.167,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -28.904,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu -4.897,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2022.

Đồng thời, cổ phiếu HVN thuộc diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2023 theo Quyết định số 319/QĐ-SGDHCM ngày 04/07/2023 của HOSE do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Vừa qua, Vietnam Airlines cho biết ông Trịnh Hồng Quang không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines từ ngày 1/9 do ông Quang nghỉ hưu theo chế độ.