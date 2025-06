Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý 2/2025: Hai nhà băng tăng cao nhất lên tới 25%

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 2/2025 và cả năm 2025. Trong đó, nhiều doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước như VCG, KBC, CTD, DPG, MWG, PNJ, PVD, PVB, PC1, GEG, HAH.

Đối với riêng nhóm ngân hàng, dự báo lợi nhuận tăng cao nhất thuộc về HDB, STB lên tới 25% so với cùng kỳ. Cụ thể, HDB được dự báo lợi nhuận đạt 5.171 tỷ đồng tăng 25%. Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với trung bình ngành đến từ mảng cho vay nông nghiệp - nông thôn, sự hồi phục của thị trường Bất động sản và nhận chuyển giao ngân hàng Đông Á; Áp lực thu hẹp NIM trong năm 2025 được giảm bớt so với mặt bằng chung của ngành.

Tương tự, STB được dự báo lợi nhuận đạt 3.355 tỷ đồng. Thu nhập lãi tích cực: Tín dụng kỳ vọng tăng trưởng 14%. NIM dự kiến duy trì mức 3,7% trong năm 2025; Thu nhập ngoài lãi khả quan hơn nhờ thu nhập từ phí và thu hồi nợ xấu đã xóa; Áp lực trích lập dự phòng ở mức thấp trong 2025. Kỳ vọng tiến độ xử lý tài sản tồn đọng của STB sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành trong 2025-2026.

Tiếp theo là MBB được dự báo lợi nhuận tăng 23% nhờ Ttín dụng tăng trưởng trong top cao nhất ngành đạt 27,8% trong 2025; NIM kỳ vọng cải thiện trong H2.2025, thu nhập từ phí dịch vụ khả quan; Chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện.

MSB và CTG được dự báo lợi nhuận cùng tăng 16%. Với MSB, nhu cầu tín dụng ở mức tốt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 21,2% cho năm 2025. NIM bắt đầu ghi nhận sự cải thiện từ nửa sau năm 2025; Chất lượng tài sản cải thiện: tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thu hồi nợ đã xóa.

Hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

CTG được kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tương đương mức trung bình ngành đạt 16,9% trong 2025; NIM bắt đầu đà phục hồi trong H2.2025 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay; Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, một số khách hàng tái cơ cấu hết thời gian thử thách được chuyển về nợ nhóm thấp hơn và sẽ được hoàn nhập trích lập trong Q2/2025.

VPB và BID được kỳ vọng lợi nhuận tăng 12%. Với VPB, Tăng trưởng tín dụng tích cực đến từ sự hồi phục của nhóm khách hàng cá nhân và tiềm năng mở rộng danh mục tín dụng đối với phân khúc SME và nhận chuyển giao GPBank; Lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ: FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giúp hỗ trợ lợi nhuận hợp nhất của toàn ngân hàng; Hoạt động kinh doanh của các công ty con kỳ vọng giữ mức tăng trưởng khả quan; NIM hợp nhất kỳ vọng có sự cải thiện kể từ nửa sau năm 2025.

VCBS cũng dự báo BID tăng trưởng tín dụng tương đương mức trung bình ngành dự báo đạt 16% và NIM đi ngang ở mức 2,4%; Chất lượng tài sản trong nhóm tốt nhất ngành với áp lực dự phòng thấp; Tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 7,1%, trả cổ tức tỷ lệ 19,9% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 3,84%.

Một số ngân hàng dự báo lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn như TPB 8%; ACB 2%; TCB 8%; VIB 2%.