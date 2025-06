Ngân hàng nào được dự báo vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2025?

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận nhóm ngân hàng trong quý 2/2025 trong đó nhấn mạnh tín dụng tăng tốc trong quý 2/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp được duy trì.

Tín dụng toàn hệ thống bắt đầu tăng mạnh từ tháng 02/2025 được hỗ trợ bởi mục tiêu tăng trưởng GDP 8% cùng với những chỉ tiêu chính sách tiền tệ được nới thêm. Tính đến 16/06/2025 tín dụng đã tăng 6,99% so với đầu năm, cao hơn so với mức 3,75% cùng kỳ năm ngoái. Theo quan sát, tín dụng các Ngân hàng Thương mại niêm yết không có nhiều sự biến động so với quý trước.

Nhóm Ngân hàng Thươn mại Cổ phần có mức tăng tốt hơn so với nhóm Ngân hàng Thương mại quốc doanh. Những ngân hàng có mức tăng tín dụng tốt trong quý đầu năm như MSB, EIB, VPB, SHB, CTG vẫn tiếp tục đà tăng tốt trong Q2/25. Môi trường lãi suất thấp tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục là động lực chính của tín dụng trong quý 2/2025.

NIM được dự báo sẽ không giảm thêm trong quý 2/2025 so với quý 1/2025 với kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ không giảm thêm trong khi lãi suất huy động có thể giảm nhẹ nhờ tăng trưởng huy động cải thiện trong 6 tháng năm 2025.

Tính đến giữa tháng 06/2025, tăng trưởng huy động đạt 5,09% so với đầu năm, vượt xa con số 0,92% cùng kỳ năm trước dù lãi suất không tăng quá nhiều, điều này có thể giảm áp lực huy động của các bank trong nửa cuối năm.

Nhìn chung lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại niêm yết sẽ khả quan hơn trong quý 2/2025. MBS dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết theo dõi sẽ tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ trong quý 2/2025, khả quan hơn so với mức chỉ 11% trong quý 1/2025. Những ngân hàng được dự báo có mức tăng tốt như VPB, CTG, EIB được dự báo có tín dụng tăng khả quan hơn so với toàn ngành và NIM cũng sẽ ít giảm hơn so với nền thấấp của năm ngoái (VPB, EIB).

Cụ thể, CTG dự báo lợi nhuận tăng 33%: Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6/2025 dự kiến đạt khoảng 10% cùng với NIM dự báo đi ngang ở mức 2,6%. Tín dụng dự kiến sẽ được thúc đẩy ở 2 nhóm ngành thương mại xuất khẩu và xây dựng do trong thời gian 90 ngày đàm phán và thúc đẩy đầu tư công khi vẫn đang khá chậm so với kế hoạch. Chi phí trích lập được dự báo đạt khoảng 8 nghìn tỷ, đi ngang so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận 6 tháng năm 2025 dự kiến tăng 22,3% so với cùng kỳ.

EIB được dự báo lợi nhuận tăng 31%: Tăng trưởng tín dụng cuối Q2/25 dự báo tăng mạnh và đạt 13% tại cuối quý, một phần nhờ mức tăng rất khả quan hơn 9% trong Q1/25. NIM được dự báo sẽ nhích nhẹ lên mức 2,5% chủ yếu nhờ COF giảm xuống 4,1%. Chi phí trích lập trong Q2/25 dự kiến đạt khoảng 200 tỷ, tương đương so với cùng kỳ nhưng tăng 66% so với quý trước do nợ xấu và nợ nhóm 2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Dù lợi nhuận 6 tháng năm 2025 tăng rất khả quan nhưng chỉ đạt 34% kế hoạch tương đối tham vọng.

VPB dự báo tăng 30%: Ước tính tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có thể đạt khoảng 12% đến cuối Q2/25, NIM ước khoảng 5,9%, đi ngang so với quý trước và giảm so với cùng kỳ do nền cao năm trước. Cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp dự báo vẫn sẽ dẫn dắt tín dụng và chủ yếu liên quan đến hoạt động thương mại và xây dựng. Lợi nhuận 6 tháng năm 2025 dự kiến tăng 32,6% nhưng chỉ đạt 44% kế hoạch rất tích cực trong năm 2025.

OCB tăng 27%: Tín dụng cuối Q2/25 dự báo tăng 7% chỉ tính riêng trong Q2 thì tín dụng tăng khoảng 4,5% so với quý trước, cao gấp đôi Q1/25 do nền thấp. NIM dự báo sẽ phục hồi nhẹ lên mức 2,4% so với mức 2,2% trong Q1/25 nhờ COF giảm khi NH sẽ không bị quá áp lực tăng huy động khi đã tăng mạnh trong Q1/25. Chi phí trích lập Q2/25 được dự báo đạt 450 tỷ, tăng 50% so với Q1/25 và tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 6 tháng năm 2025 tiếp tục suy giảm 3,3% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.

ACB tăng 24%: NIM trong Q2/25 dự báo tiếp tục giảm nhẹ xuống 2,9% so với mức 3,0% trong Q1/25. Tăng trưởng tín dụng cuối Q2/25 dự báo đạt khoảng 8% giảm nhẹ so với cùng kỳ chủ yếu do mức thấp của quý trước. Tín dụng chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các hoạt động cho vay xuất nhập khẩu. Chi phí trích lập dự báo đạt khoảng hơn 600 tỷ đồng, đi ngang so với quý trước. Lợi nhuận 6 tháng năm 2025 chỉ đạt 45% kế hoạch và giảm 1,6% so với cùng kỳ, thách thức khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm.

BID tăng 18%: Tăng trưởng tínd ụng tại cuối Q2/2025 dự kiến đạt khoảng 8%, tiếp tục đẩy mạnh ở phân khúc bán lẻ và khối doanh nghiệp SMEs. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến vẫn cao hơn nhẹ so với cuối Q1/25 do tỷ lệ nợ nhóm 2 cuối Q1/25 ở mức cao. NIM dự kiến đi ngang so với Q1/25 do BID nỗ lực cải thiện cơ cấu cho vay. Lợi nhuận 6 tháng năm 25 tăng 5,5% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 43% kế hoạch.