Lộ diện cổ đông ngoại chi gần 1.300 tỷ mua STG

PSA Cargo Solutions Vietnam lnvestments pte. Ltd (Singapore) báo cáo về ngày trở thành CĐL Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã STG-HOSE).

Cụ thể: ngày 19/5, PSA đã mua vào gần 24,5 triệu cổ phiếu STG, tương đương 24,9% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Trước đó, tổ chức này không sở hữu cổ phiếu STG nào trước giao dịch và cũng không có cá nhân/ tổ chức liên quan trực tiếp tới công ty.

Theo dữ liệu trên HOSE, có giao dịch mua gần 24,5 triệu cổ phiếu theo phương thức thoả thuận với giá bình quân 52.520 đồng/cp, tương ứng giá trị lên đến gần 1.300 tỷ đồng và chốt phiên ngày 19/5, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mốc 53.700 đồng/cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 6/4 đến 4/5/2023, CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần, tổ chức có liên quan đến người nội bộ của STG đăng ký mua gần 3,2 triệu cổ phiếu STG nhưng chỉ mua được gần 2,15 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký được Indo Trần đưa ra là do các cổ phiếu còn lại của nhiều cổ đông với số lượng nhỏ lẻ và các cổ đông không bán hoặc bán giá cao không phù hợp nên chưa thực hiện mua hết như đã đăng ký.

Tuy nhiên, Indo Trần đăng ký bán 29,48 triệu cổ phiếu STG trong khoảng thời gian từ ngày 19/5 đến ngày 16/6/2023. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc giao dịch thỏa thuận hoặc thông qua chào mua công khai. Nếu giao dịch thành công, Indo Trần sẽ giảm sở hữu tại Sotrans xuống còn 67,73 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 68,93% vốn.

Hiện, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT STG, Tổng giám đốc của Indo Trần và ông này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại STG.

Mới đây, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về sát nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (SII) bằng cách chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp của SII cho STG theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp đồng thời chấm dứt tồn tại SII

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, doanh thu của STG giảm 48% so với cùng kỳ từ 737 tỷ xuống còn 385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 42,4 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sụt giảm là do doanh thu giảm mạnh 48% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các mảng kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều nhất là vận chuyển cấu kiện công trình điện gió, máy biến áp và vận tải, dịch vụ giao nhận.