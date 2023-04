Cổ đông lớn tiếp tục bị công ty chứng khoán bán cầm cố cổ phiếu NVL

CTCP NovaGroup báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, NovaGroup báo cáo đã bị công ty chứng khoán bán 54.328 cổ phiếu NVL trong ngày 14/4 với lý do bán cổ phần cầm cố. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm còn 570.680.283 cổ phiếu, chiếm 29,264%.

Mới đây, NovaGroup báo cáo đã bị công ty chứng khoán bán 1,71 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, qua đó hạ sở hữu tại NVL xuống còn 570,7 triệu cổ phiếu, chiếm 29,3% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 27/3 đến ngày 29/3, NovaGroup cũng đã bị bán 480.000 cổ phiếu NVL. Như vậy, từ cuối tháng 3 đến nay, NovaGroup đã bị bán giải chấp tổng cộng 2,19 triệu cổ phiếu Novaland.

Đáng chú ý, NovaGroup đã đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 30/3 đến ngày 28/4, với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu hoàn tất giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại NVL sẽ giảm về còn 27,4% vốn điều lệ công ty, tương đương gần 535 triệu cổ phần.

Được biết, NVL vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 11.151 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.181 tỷ đồng, giảm 36,85% so với cùng kỳ. NVL cho biết lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán, mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng kiểm toán cho thấy ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu dọanh nghiệp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, và Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng yay và trái phiếu.

Do đó, giả định về hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào khả năng Tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền đề tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Những điều kiện này, cùng những vấn đề khác được nêu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.