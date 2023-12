Loạt sai phạm tại Sở Xây dựng Cà Mau

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã thanh tra việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng tại Sở Xây dựng Cà Mau và đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Sở này.

VI PHẠM THỂ HIỆN Ở NHIỀU ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

Theo kết luận thanh tra số 31 của Thanh tra Xây dựng Cà Mau, thì Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về Đồ án quy hoạch, nhưng nhiều đồ án lại để xảy ra vi phạm. Ví như tại Đồ án Quy hoạch Chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung Cửa ngõ Đông Bắc (thuộc phường 5 và phường 6, TP. Cà Mau) không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND tỉnh. Sở lại không công bố công khai quy hoạch xây dựng, thực hiện cắm mốc giới quy hoạch chậm thời gian so với quy định.

Hay tại Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ - dân cư Khu Công nghiệp Hòa Trang (huyện Cái Nước) với tỷ lệ 1/2000 có diện tích 75,3 ha, khi được phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện đồ án hơn 1,2 tỷ đồng nhưng kiểm tra lại phân khu dịch vụ - dân cư không có bãi đỗ xe; thiếu đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, một số công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội, thiếu “yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường”. Hồ sơ cắm mốc giới chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy định khác ngoài thực địa chưa thực hiện, không lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trong quá trình lập đồ án.

Còn Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu I, Khu du lịch Mũi Cà Mau (tỷ lệ 1/500) đã không có lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng” đối với đề án điều chỉnh. Không được Hội đồng thẩm định, thẩm duyệt nhiệm vụ và đồ án trước khi phê duyệt. Không công bố công khai đồ án được phê duyệt…

Bên cạnh đó, một đồ án điều chỉnh quy hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới chưa đúng thẩm quyền.

Đối với doanh nghiệp được Sở Xây dựng chọn tư vấn thì Sở Xây dựng khá chiếu cố. Khi ký hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch có thời gian thực hiện hợp đồng nhiều hơn thời gian theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1844/QĐ-UBND (ngày 06/11/2018) của UBND tỉnh là 30 ngày, nhưng Sở Xây dựng ký hợp đồng vói Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Khang Gia, có thời gian 60 ngày.

Thanh tra kết luận, đối với việc chấp hành pháp luật trong công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng do các tố chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng đã thẩm định 43 đồ án quy hoạch.

Qua đó Đoàn thanh tra chọn 9 đồ án kiếm tra như sau: thiếu “yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường”, các quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán, quyết định phê duyệt đồ án do Chủ tịch UBND tỉnh ký, theo quy định. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau không ban hành quy chế lưu trữ hồ sơ, chưa thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

CHẤN CHỈNH VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN

Đối với việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh chỉ rõ: 07 đồ án quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án do Chủ tịch UBND tỉnh ký là không đúng thẩm quyền, thực hiện cắm mốc giới quy hoạch chậm thời gian, chưa cắm mốc giới, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới chưa đúng thẩm quyền; 02 đồ án gia hạn hợp đồng lập nhiệm vụ và dự toán đồ án chưa nêu rõ lý do, dẫn đến chậm thời gian theo quy định; 04 đồ án chưa công khai và công khai chậm thời gian; 02 đồ án không có văn bản thể hiện việc Sở Xây dựng lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên quan trong quá trình thẩm định Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch…

Đối với việc chấp hành pháp luật trong công tác thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng do các tổ chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh phát hiện có 06 đồ án quyết định phê duyệt đồ án do Chủ tịch UBND tỉnh ký là không đúng thẩm quyền, 2 đồ án “yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường” chưa đúng.

Thanh tra đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kết luận thanh tra. Đồng thời, rà soát lại việc tham mưu Chủ tịch UBND phê duyệt đồ án quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán không đúng thẩm quyền, lập thủ tục điều chỉnh trình UBND tỉnh ký phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định.

Chấn chỉnh việc lập, thẩm định đồ án quy hoạch còn thiếu sót, hạn chế theo kết luận thanh tra. Xây dựng quy chế lưu trữ hồ sơ và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về lưu trữ.