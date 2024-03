Lợi nhuận vượt kế hoạch, DPG muốn mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.

Cụ thể: Đạt Phương sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DPG12101 (được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm). Trái phiếu có mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng và dư nợ hiện còn 200 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 24/5 đến ngày 24/6.

Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, doanh thu của DPG đạt 1.423 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ (1.094 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (143 tỷ). Luỹ kế năm 2023, doanh thu của DPG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước (3.319 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 288,8 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước (519 tỷ đồng).

Năm 2023, DPG đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 287,6 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đồng thời vượt 0,4% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DPG đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm (6.139 tỷ đồng) trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 8%; tiền gửi ngân hàng tại khoản “đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn” đạt 379 tỷ đồng, tăng 85%.

Hàng tồn kho năm qua tăng 1,2%, lên 1.105 tỷ đồng; nợ phải trả tăng 10% lên 4.342 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 2.356 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.015 tỷ lên 1.158 tỷ đồng.

Theo thuyết minh trên Báco cáo tài chính, Đạt Phương ghi nhận dự nợ trái phiếu ngắn hạn với trị giá 200 tỷ đồng, đây là trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo Công ty. Trong đó, số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu được cung cấp cho CTCP Đạt Phương Hội An (Công ty con) để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, ngày 20/3 tới đây, Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu DPG tăng 1.200 đồng, lên 41.750 đồng/cổ phiếu và tăng 4,77% trong 5 phiên vừa qua.