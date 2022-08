MacBook và Apple Watch ở Việt Nam đang tăng trưởng ra sao?

Trước đó nguồn tin từ Nikkei Asia, Apple đang thảo luận để sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính MacBook tại Việt Nam lần đầu tiên. Đây là động thái nhằm đa dạng hóa dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc của hãng công nghệ Mỹ...

Trong lịch sử, Việt Nam từng được gia công cho vài nhóm linh kiện lẻ có mức độ phức tạp thấp như tai nghe có dây. Thực tế trên thị trường, ngoài vỏ hộp iPhone có dòng chữ “Assembly in China” nhưng tai nghe kèm theo hộp lại có xuất xứ từ Việt Nam hoặc Ấn Độ.

Còn nhớ thời điểm năm 2020, khi tai nghe Airpod được lắp ráp tại Việt Nam, tiếp theo là các sản phẩm Airpod 3/Airpod pro cũng được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên với các sản phẩm đòi hỏi yêu cầu cao như iPhone, MacBook thì phần lớn vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Riêng thị trường Ấn Độ có nhà máy lắp ráp iPhone từ sớm do đây là thị trường tiềm năng nhưng có thuế nhập khẩu khá cao khoảng 23%.

Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện Truyền thông CellphoneS, cho biết Apple sản xuất MacBook và Apple Watch ở Việt Nam chứng tỏ rằng thị trường Việt Nam đã đạt một số tiêu chuẩn nhất định của Apple sau một thời gian thử nghiệm ở các nhóm sản phẩm tầm thấp. Ngoài ra, một phần cũng có thể đến từ mục đích đa dạng hoá của Apple như nguồn cung, đối tác, nhà máy...

“Lợi ích đem lại với người tiêu dùng và đại lý được đáp ứng hàng trong thời gian ngắn hơn. Hiện tại, MacBook và Apple Watch rất được ưa chuộng do mức giá đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với trước. Ngoài ra với lượng người dùng iPhone lớn và tăng dần theo từng năm, tỉ lệ người dùng iPhone lựa chọn các sản phẩm trong cùng hệ sinh thái cũng tăng dần. Hai lý do trên khiến doanh số mảng MacBook và Apple Watch ở Việt Nam hàng năm đều tăng trước ở mức 30-40%, thậm chí 2-3 lần trong thời điểm năm 2021.”, Ông Huy chia sẻ.

Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng hệ thống FPT Shop cho biết, hiện tại theo thông tin chính thức thì Foxconn (đối tác sản xuất chính thức của Apple đã đầu tư lần lượt 1 tỷ và 300 triệu USD) mở rộng quy mô nhà máy sản xuất ở Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu về đơn hàng của Apple.

Đây là động thái rất có lợi cho thị trường bán lẻ Việt Nam nói riêng vì những lý do sau: Thời gian vận chuyển hàng hoá sẽ có thể ngắn hơn và vì thế người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới ra mắt của Apple sớm, thậm chí có thể cùng thời điểm với một số quốc gia trong khu vực.

Đồng thời, các sản phẩm linh kiện cung cấp cho việc bảo hành cũng phong phú hơn. Vì thế, thời gian chờ linh kiện bảo hành của các sản phẩm Apple có thể giảm đáng kể.

“Tôi đánh giá cao việc Foxconn dịch chuyển sản xuất qua Việt Nam là một phần trong các động thái dịch chuyển sản xuất, giảm phụ thuộc Trung Quốc của Apple và không chỉ dịch chuyển qua mỗi Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trong châu Á”, ông Nam cho biết thêm.

Trên mạng xã hội, nhà phân tích Ming-Chi Kuo ước tính khoảng 60-70% đồng hồ Apple Watch 8 sắp ra mắt của Apple được sản xuất tại Việt Nam. Chuyên gia này cho rằng, đối tác lắp ráp đồng hồ thông minh cho Apple là Luxshare ICT có cả dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam. Việc lắp ráp ở Việt Nam đã được thực hiện từ thế hệ Watch 7 và sẽ tăng mạnh tỷ trọng ở phiên bản tiếp theo.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam đang dần thu hút nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới. Hầu hết các đối tác sản xuất cho Apple như Foxconn, Luxshare, Goertek, BYD... đều có nhà máy tại Việt Nam. Luxshare và Goertek nhiều năm nay phụ trách lắp ráp các mẫu tai nghe AirPods hay loa HomePod. Trong khi đó, Pegatron -đối tác lắp ráp sản phẩm này của Apple- đang có kế hoạch mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc và một trong những điểm đến dự kiến của họ là Việt Nam.

Trước đó, Xiaomi đã bắt đầu bán điện thoại "Made in Vietnam" và Google đang xem xét chuyển các đơn hàng smartphone trong tương lai đến nhà máy của đối tác tại Việt Nam, nhằm tránh rủi ro từ căng thẳng Mỹ - Trung.