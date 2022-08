Cựu CEO Grab về làm giám đốc quốc gia Apple tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thái Hải Vân sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia của Apple tại thị trường Việt Nam. Trước khi gia nhập Apple, bà Nguyễn Thái Hải Vân từng có hơn 2 năm kinh nghiệm tại Grab Việt Nam.

Trong cuộc cuối tháng 7/2022, CEO Tim Cook nhắc tên Việt Nam trong nhóm những quốc gia mới nổi có mức độ tăng trưởng tốt nhất của hãng công nghệ Mỹ trên toàn cầu.

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hải Vân diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là thị trường có mức doanh thu liên tục tăng trưởng trong những năm qua, đặc biệt trong quý 2/2022.

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc của Công ty TNHH Apple Việt Nam (Apple Việt Nam) do ông Peter Ronald Denwood đảm nhiệm còn vị trí Phó Tổng giám đốc của Apple Việt Nam do bà Võ Ngọc Thuý An phụ trách. Tuy nhiên, trên Linkedin, cựu CEO Grab Việt Nam thông báo bắt đầu vai trò mới từ tháng 5/2022.

Trong quá khứ, bà Vân cũng từng có 17 năm kinh nghiệm hoạch định chiến lược thương mại và điều phối hoạt động kinh doanh tiếp thị của hàng loạt ngành hàng cho Unilever Việt Nam và Unilever khu vực Đông Nam Á. Bà đồng thời là đồng Chủ tịch Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Marketing Association).

Với Grab Việt Nam, hiện công ty chưa thông báo chính thức về người điều hành mới và người đại diện pháp luật kiêm giám đốc điều hành Grab hiện là bà Lý Thụy Bích Huyền.