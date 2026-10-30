MB thông tin về tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên App MBBank

MB khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng. Việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan gắn với sự chấp thuận của khách hàng.
Tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên App MBBank hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán, theo dõi giao dịch. MB không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng. Việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng đã được đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB. Việc mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Đồng thời, việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên App MBBank không phải là căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ thuế được xác định theo quy định pháp luật về thuế và hoạt động thực tế của người nộp thuế.
MB luôn tôn trọng quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của khách hàng. Đối với các trường hợp còn thắc mắc hoặc chưa được giải đáp thỏa đáng, MB sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ và phối hợp với khách hàng để giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Khách hàng có nhu cầu làm rõ thông tin, thay đổi hoặc hỗ trợ liên quan đến dịch vụ mã thanh toán VietQR có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng chính thức hoặc điểm giao dịch MB.
MB cam kết tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi, củng cố niềm tin của khách hàng.
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