Micro-retreat: Khoảng nghỉ vài giờ nhưng đủ khác biệt

Thay vì dành nhiều ngày cho một chuyến du lịch, một bộ phận người trẻ đang chia nhỏ nhu cầu nghỉ ngơi thành những khoảng nghỉ ngắn, từ vài giờ đến một ngày, ngay trong hoặc quanh đô thị. Sự thay đổi này đang mở ra một phân khúc mới cho ngành nghỉ dưỡng và wellness…

Ảnh minh họa: Magnific

Với nhiều người sống ở các đô thị lớn, rào cản của một chuyến đi không còn nằm ở việc “muốn đi hay không”, mà là có đủ thời gian cho chuyến đi hay không. Một chuyến nghỉ dưỡng nhiều ngày có thể đòi hỏi thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị hành lý, đặt phòng và sắp xếp công việc. Trong khi đó, một khoảng nghỉ vài tiếng tại spa, khách sạn hoặc resort gần đô thị có thể đủ ngắn để chen vào lịch trình bận rộn, nhưng đủ khác biệt để tạo cảm giác “nghỉ ngơi”.

“Micro-retreat”, những khoảng nghỉ được thiết kế trong vài giờ hoặc một ngày, thường ở gần nơi sinh sống, đang xuất hiện như một cách thích ứng với quỹ thời gian hạn chế. Khác với một chuyến du lịch ngắn ngày, “micro-retreat” không nhất thiết nhằm khám phá một điểm đến mới. Giá trị chính của nó nằm ở việc tạo ra một khoảng thời gian đủ tách biệt với nhịp sống thường ngày để nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể hoặc trải nghiệm một hoạt động mới.

Dữ liệu đặt chỗ của Airbnb cho biết, năm 2026, các chuyến đi 1 - 2 ngày đang tăng nhanh hơn kỳ nghỉ dài ngày. Ở Việt Nam, Traveloka cho biết du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần và tập trung nhiều hơn vào chất lượng trải nghiệm.

NGÀNH NGHỈ DƯỠNG TÌM CÁCH BÁN TỪNG KHOẢNG THỜI GIAN

Khi người tiêu dùng không còn có nhiều thời gian cho những kỳ nghỉ dài, cách doanh nghiệp bán một kỳ nghỉ cũng bắt đầu thay đổi. Bên cạnh phòng nghỉ qua đêm, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều dạng sản phẩm cho phép khách sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, như “day pass” (vé sử dụng dịch vụ trong ngày), “daycation” (kỳ nghỉ trong ngày) hay “half-day package” (gói trải nghiệm nửa ngày).

Hành trình thư giãn “nhiều lớp” tại Aquafield Ocean City. Ảnh: Vinwonders

Thời gian, thay vì chỉ là điều kiện để sử dụng một dịch vụ, đang dần trở thành một phần của chính sản phẩm được bán. Tại phía Đông Hà Nội, Aquafield Ocean City, do Vinpearl vận hành, đang xây dựng một sản phẩm gần như được thiết kế hoàn toàn xung quanh logic này. Khách có thể trải nghiệm Jjimjilbang trong 4 giờ, kết hợp hệ thống bể ngâm, sauna, 10 phòng xông chức năng, không gian nghỉ, ẩm thực Hàn Quốc và dịch vụ spa.

Tại Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh đang áp dụng một cách tiếp cận khác với “Westin Day Pass” - vé sử dụng các tiện ích trong ngày. Khách không cần đặt phòng qua đêm nhưng vẫn có thể sử dụng hồ bơi, bãi biển, phòng gym và các hoạt động giải trí, đồng thời nhận khoản tín dụng 500.000 đồng để chi cho spa, ẩm thực và đồ uống.

Tương tự, Ecopark ra mắt Forest Onsen - tổ hợp khoáng nóng cao tầng tiên phong tại miền Nam. Mục tiêu của chủ đầu tư không dừng lại ở việc trị liệu khoáng nóng hoặc xem khoáng nóng là món quà cho dịp đặc biệt, mà chủ đích đưa khoáng nóng cùng nhiều không gian tiện ích chăm sóc sức khỏe vào đời sống thường nhật, trở thành một khoảng nghỉ wellness cho cư dân đô thị.

Trải nghiệm là một chu trình sử dụng đa dạng như chăm sóc sức khỏe 90 phút, 45 phút, thậm chí chuyên sâu 20 phút. Đối với một chu trình 90 phút trở lên, du khách thoải mái tích hợp các bước từ khởi động nhẹ nhàng đi dạo, tắm rừng, đến vận động mạnh như gym, bơi lội, và trị liệu chuyên sâu bằng khoáng nóng. Người bận rộn có thể tìm thấy liệu pháp phù hợp trong 45 phút thông qua việc ngồi thiền, tập yoga, sauna, xông hơi để bài tiết, thải độc cơ thể và thúc đẩy tuần hoàn máu huyết...

Không gian chăm sóc sức khỏe trở thành một khoảng nghỉ wellness cho cư dân đô thị. Ảnh: Ecopark

Những mô hình này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách thị trường nghỉ dưỡng khai thác nhu cầu của khách hàng. Thay vì mặc định một kỳ nghỉ phải gắn với một đêm lưu trú, doanh nghiệp đang tách nhỏ trải nghiệm thành những khoảng thời gian có thể mua riêng, với thời lượng, mức giá và các tiện ích đi kèm được xác định rõ.

“Kỳ nghỉ vài giờ”, vì thế, đang dần chuyển từ một ý tưởng về hành vi tiêu dùng thành một dạng sản phẩm cụ thể trên thị trường.

“MICRO-RETREAT” CÓ THỂ TRỞ THÀNH “LIỀU NGHỈ” MỚI CỦA ĐÔ THỊ?

Điểm đáng chú ý của “micro-retreat” không nằm ở việc rút một kỳ nghỉ từ vài ngày xuống vài giờ, mà ở cách ngành nghỉ dưỡng đang “nén” trải nghiệm để phù hợp với quỹ thời gian ngày càng hạn chế của cư dân đô thị.

Một buổi nghỉ vài giờ chỉ có giá trị khi trong khoảng thời gian ngắn đó, khách vẫn có thể nhận được cảm giác tách khỏi nhịp sống thường nhật: một chuỗi trải nghiệm kết hợp giữa thư giãn, chăm sóc cơ thể, ẩm thực và giải trí thay vì chỉ đơn thuần sử dụng một tiện ích.

Du khách có thể tận hưởng một khoảng nghỉ mà không cần lưu trú qua đêm. Ảnh: Marriot.com

Ở góc độ người tiêu dùng, cách tiếp cận này phù hợp với một đời sống đô thị ngày càng bị chia nhỏ bởi công việc, gia đình,.... Không phải ai cũng có thể dành trọn một cuối tuần để đi xa, nhưng vài giờ trong một buổi chiều hoặc một ngày trống lại dễ dàng được đưa vào lịch trình. Vì vậy, “micro-retreat” có thể đáp ứng một nhu cầu khác với du lịch truyền thống: không nhất thiết tìm kiếm một điểm đến mới, mà tìm một khoảng thời gian đủ để tạm thoát khỏi môi trường quen thuộc và phục hồi năng lượng.

Ở góc độ doanh nghiệp, cách “nén” trải nghiệm này đồng thời mở ra một đơn vị kinh doanh mới. Resort không còn chỉ bán phòng theo đêm mà có thể bán quyền sử dụng hồ bơi, spa, cabana, bãi biển hoặc các dịch vụ wellness theo khung giờ. Những tài sản vốn chỉ phục vụ khách lưu trú nay có thể tạo thêm doanh thu từ nhóm khách không có nhu cầu hoặc không đủ thời gian ở lại qua đêm.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ “micro-retreat” chỉ có thể phát triển nếu doanh nghiệp giải quyết được bài toán “đáng tiền trong thời gian ngắn”.

Nếu khách phải di chuyển quá lâu, chi phí đi lại cao hoặc mất nhiều thời gian chuẩn bị cho một trải nghiệm chỉ kéo dài vài giờ, lợi thế của mô hình sẽ nhanh chóng giảm xuống. Ngược lại, những sản phẩm nằm gần các đô thị lớn, có khả năng tích hợp nhiều trải nghiệm và cho phép khách đặt dịch vụ linh hoạt có nhiều cơ hội hơn.

Người trẻ tìm kiếm những khoảng nghỉ ngắn để cân bằng giữa lịch trình bận rộn và nhu cầu thư giãn. Ảnh: Magnific

Vì thế, “micro-retreat” có lẽ không phải là phiên bản thay thế cho kỳ nghỉ dài. Nó có thể trở thành một “liều nghỉ” bổ sung vào đời sống đô thị, một khoảng nghỉ nhỏ được sử dụng thường xuyên hơn giữa những chuyến đi lớn. Nếu doanh nghiệp tiếp tục rút ngắn khoảng cách di chuyển, tăng giá trị trải nghiệm trong từng giờ và giữ mức chi phí đủ hợp lý, vài giờ nghỉ có thể dần trở thành một lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng.

Khi đó, câu chuyện của “micro-retreat” không nằm ở việc một kỳ nghỉ có thể ngắn đến đâu, mà ở việc thị trường có thể biến một khoảng thời gian rất ngắn thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng đủ đáng giá hay không.