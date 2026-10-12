Ngành du lịch tập trung hoàn thành mục tiêu trong những tháng cuối năm

Với kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm, đồng thời chuẩn bị nền tảng chính sách, sản phẩm và thị trường cho giai đoạn phát triển tiếp theo…

Ảnh: Review Vietnam

Mới đây, tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố kết quả giải thưởng "Readers’ Choice Awards 2026" ở hạng mục các quốc gia được yêu thích nhất trên thế giới. Trong bảng xếp hạng Top 20, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 với tổng số điểm là 92,99. Theo tạp chí Mỹ, du khách sẽ tìm đến Việt Nam trong những tháng cuối năm nay và đầu năm sau để khám phá những nét đặc sắc của đất nước, trải nghiệm điểm du lịch chưa chịu nhiều tác động từ du lịch đại chúng.

Với số điểm trên, thậm chí Việt Nam còn được độc giả của Condé Nast Traveler xếp hạng trên Hàn Quốc (với số điểm 92,98 điểm). Đây là dấu ấn mới trong quá trình du lịch Việt Nam mở rộng sự hiện diện trên truyền thông quốc tế. Song song, chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy 13 trong số 17 trụ cột đánh giá của Việt Nam đạt mức từ nhóm trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đứng thứ 9 toàn cầu về an toàn và an ninh.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu những tác động bất lợi của bất ổn địa chính trị, xung đột vũ trang, khó khăn kinh tế, chi phí đi lại gia tăng và những rủi ro liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu, yếu tố an ninh, an toàn ngày càng được ưu tiên trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Đối với Việt Nam, lợi thế về an ninh, an toàn càng có ý nghĩa trong quá trình thực hiện mục tiêu đón khách quốc tế trong thời gian tiếp theo.

Trong những tháng cuối năm, lợi thế về an ninh, an toàn càng có ý nghĩa trong quá trình thực hiện mục tiêu đón khách quốc tế. Ảnh: Review Vietnam

Không chỉ cạnh tranh bằng điểm đến, các doanh nghiệp đang phải quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm trọn vẹn của du khách. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, cho rằng du khách ngày càng quan tâm đến giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra. Trong những tháng cuối năm, các điểm đến và doanh nghiệp phải xây dựng sản phẩm có mức độ linh hoạt khác nhau, đồng thời cung cấp thông tin và dịch vụ đáng tin cậy trước, trong và sau chuyến đi.

“Cạnh tranh du lịch không còn chỉ ở cảnh đẹp hay điểm check-in mà ở toàn bộ trải nghiệm, từ giao thông, lưu trú, ẩm thực đến chất lượng dịch vụ và khả năng hỗ trợ du khách. Vì vậy, điểm đến muốn giữ chân khách cần tạo hành trình thuận tiện, đáng tiền, nhiều trải nghiệm mới và đủ sức hấp dẫn để khách quay lại”, ông Bùi Thanh Tú cho biết.

Tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao đổi về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết: Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 9 tháng, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% chỉ tiêu đề ra.

Với mục tiêu này và bằng những giải pháp đã và đang triển khai, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho và các địa phương trọng điểm, ngành du lịch đánh giá có nhiều cơ sở để hoàn thành mục tiêu đề ra trong ba tháng cuối năm, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Ảnh: Review Vietnam

Theo ông Phạm Văn Thủy, mùa cao điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam thường bắt đầu từ ba tháng cuối năm và kéo dài đến đầu năm sau. Trên cơ sở đó, cùng với kế hoạch phát triển các thị trường, quảng bá, xúc tiến du lịch theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch kỳ vọng đạt được các mục tiêu đề ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức quảng bá và xúc tiến du lịch gắn với phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế. Ngoài ra, ngành du lịch tập trung xúc tiến các thị trường trọng điểm trong đó có các hoạt động phối hợp triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 theo kế hoạch nhằm quảng bá sản phẩm và thu hút khách từ thị trường này.

Để hiện thực hóa mục tiêu, từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp Bộ Công an trong giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực; phối hợp Bộ Giao thông - Vận tải kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước.

Liên quan đến công tác đánh giá hiệu quả du lịch thông qua thống kê lượng khách du lịch hay mức chi tiêu, ông Phạm Văn Thủy cho rằng cần xem xét cả số lượng và chất lượng khách. Việc thống kê lượng khách là cơ sở để xác định khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các thị trường, từ đó xây dựng giải pháp, đề ra mục tiêu và định hướng phát triển du lịch trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn, phù hợp với chủ trương đã đề ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức quảng bá và xúc tiến du lịch gắn với phát triển sản phẩm. Ảnh: Review Vietnam

Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng về số lượng, ngành du lịch chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch hướng đến phát triển những sản phẩm có sức hút thu hút du khách lưu trú dài ngày, góp phần gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến; tăng cường chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các hình thức thanh toán xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho khách quốc tế và kích thích tiêu dùng...

Theo dữ liệu đặt phòng vừa được Agoda công bố, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỉ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất, tăng hai bậc so với năm trước và dẫn đầu Việt Nam. Ngoài Đà Nẵng, các điểm đến có tỉ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất Việt Nam còn có TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc. Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong Top 3 điểm đến châu Á có tỉ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất, sau Nhật Bản và Thái Lan.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những ấn tượng ban đầu mà còn ở khả năng khiến du khách muốn trở lại để tiếp tục khám phá và trải nghiệm. Điều quan trọng trong những tháng cuối năm là các địa phương cần tăng cường liên kết, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá hoặc chạy theo số lượng. Mỗi du khách quay lại không chỉ mang đến nguồn thu cho ngành du lịch, mà còn mang theo niềm tin, sự yêu mến và cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.