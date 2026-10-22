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Mô hình duy nhất phân lập nấm Linh Chi rừng thuần chủng ở đảo Phú Quốc

Mô hình duy nhất phân lập nấm Linh Chi rừng thuần chủng ở đảo Phú Quốc

B Bảo Vân - Minh Quang

Giống nấm Linh Chi đỏ được đưa ra trồng tại đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang), ban đầu chỉ có vài trăm phôi giống để trồng thử nghiệm, đến nay đã phát triển được hơn 15.000 phôi giống. Trung bình mỗi vụ từ 4-6 tháng, thu hoạch được trên 50 kg với giá bán gần 2 triệu đồng/kg nấm linh chi thương phẩm. Đó là tâm huyết của bà Ngô Thị Cẩm Hạnh, người có duyên gắn bó với đảo từ những năm tháng nơi đây còn hoang sơ, ít người lui tới. 

Năm 2009, bà bắt tay vào sản xuất nấm Linh Chi trên vườn nhà tại Tổ 2, khu phố 7. Trải qua 5 năm nghiên cứu và thí nghiệm, bà đã thành công, trở thành người duy nhất ở Phú Quốc phân lập các giống nấm thuần chủng từ rừng Phú Quốc và cho ra đời nhiều sản phẩm chế biến từ nấm Linh Chi bằng quy trình sản xuất khép kín từ trồng đến chế biến, đóng gói. Loại cây quý này đã mang lại phần nào việc làm cho người dân địa phương, góp phần tạo sinh kế bền vững nơi đảo xa. 

Bà Ngô Thị Cẩm Hạnh, người gầy dựng nên thương hiệu nấm Linh Chi HPQ Phú Quốc, cho biết: "Đặc trưng của đảo thì thảo dược, cây cỏ, cây hoa lá mọc tại đây có dược tính rất cao. Tôi mong muốn không chỉ làm ra những sản phẩm phục vụ cho sức khỏe cộng đồng trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Mỗi sản phẩm vươn ra thị trường thế giới là một cách định vị, quảng bá đất nước đến với toàn cầu".

Nấm Linh Chi đặc biệt phù hợp với thời tiết ở Phú Quốc, mang lại dược tính cao. Ảnh: Hạnh Vân
Nấm Linh Chi đặc biệt phù hợp với thời tiết ở Phú Quốc, mang lại dược tính cao. Ảnh: Hạnh Vân

Từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở Phú Quốc, các giá thể nấm Linh Chi được bà Ngô Thị Hạnh phát triển tạo ra những sản phẩm như tốt cho sức khỏe, hoàn toàn nói không với hóa chất; tất cả đều sản xuất theo quy trình organic khép kín. 

Mong muốn nâng cấp máy móc, nhà xưởng đạt chuẩn; được quy hoạch vùng sản xuất để nâng nâng cấp sản phẩm đạt chuẩn GMP, chứng minh được những sản phẩm ích lợi của Phú Quốc... là điều băn khoăn bấy lâu của bà Hạnh. "Doanh nghiệp nhỏ và vừa nên gặp rất nhiều khó khăn và việc sản xuất ra sản phẩm đích thực bây giờ thì khó khăn nhất là về quy hoạch. Chúng tôi không thể ổn định được để nâng cấp sản xuất. Để sản phẩm nâng tầm xuất khẩu được thì cần phải có nhà xưởng, có nơi sản xuất đích thực, có phòng thí nghiệm để sản xuất ra những sản phẩm mang tầm cỡ, đạt chứng nhận quốc tế", bà Hạnh chia sẻ. 

Mô hình trồng nấm Linh Chi đỏ có ưu điểm thân thiện với môi trường, sử dụng nước ngầm tự nhiên để tưới nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nguyên vật liệu, sản phẩm được tái chế theo vòng tròn hữu cơ khép kín. Đặc biệt, sau khi sử dụng nấm, nguyên liệu còn dùng để tái sử dụng trồng nấm bào ngư xám... phù hợp với mục tiêu mà Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ đã đề ra.

Tuy nhiên, để sản phẩm địa phương nâng tầm vươn ra thế giới, cần có quy hoạch bài bản vùng trồng, vùng sản xuất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đó cũng là tinh thần của Chính phủ mà mới đây Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh tại "Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026": Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. 

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