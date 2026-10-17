Nguồn lực chưa được vận hành, chuyển hóa tương xứng

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, ban hành chính sách đột phá thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và địa phương, doanh nghiệp thực sự tạo ra sức bật tăng trưởng.

Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.

Vậy đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để tạo động lực tăng trưởng mới?

Vấn đề này được Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phân tích trong loạt bài “Chính sách đột phá và sức bật của doanh nghiệp và địa phương”.

Theo các chuyên gia, một chính sách chỉ thực sự tạo ra đột phá khi mang lại những thay đổi có thể đo lường được: doanh nghiệp giảm bao nhiêu thời gian làm thủ tục, chi phí tuân thủ giảm thế nào, các dự án được triển khai nhanh hơn ra sao và năng lực cạnh tranh được cải thiện đến đâu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế... Ảnh: VnEconomy

Điểm nghẽn không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực, mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Điều này đòi hỏi chuyển từ tư duy ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra; đồng thời nâng cao năng lực điều hành của địa phương trong mô hình chính quyền hai cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong đó có tình trạng có vốn, có cơ chế nhưng chậm triển khai.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 dự kiến lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, gấp 2,21 lần giai đoạn trước. Tuy nhiên, quy mô vốn lớn chưa đồng nghĩa với tăng trưởng hiệu quả. Điều quyết định là khả năng phân bổ vốn đúng trọng tâm, khơi thông các dự án tồn đọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Cùng với đó, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cần trở thành những động lực thực chất, thay vì chỉ dừng ở định hướng.

Đột phá tăng trưởng phải bắt đầu từ đột phá trong thực thi. Chính sách cần được kiểm chứng bằng kết quả, nguồn lực phải được chuyển hóa thành năng suất và giá trị gia tăng, còn địa phương và doanh nghiệp phải trở thành những chủ thể trực tiếp tạo ra sức bật cho nền kinh tế.

Tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, mà còn cần một cách làm hiệu quả hơn: từ quản trị, thực thi chính sách đến huy động vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi chính sách được triển khai đến cùng và nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, sức bật tăng trưởng mới có thể hình thành một cách thực chất và bền vững.

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