Mới lãi gần 3 tỷ, Danh Khôi muốn huy động tiền mua một phần dự án khu dân cư Đại Nam

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC-HNX) vừa công bố tài liệu họp cổ đông vào ngày 25/6 tới.

Theo đó, Danh Khôi sẽ trình cổ đông thông kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm nay. Tổng số tiền công ty bất động sản này dự kiến thu được theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.



Chốt phiên giao dịch ngày 17/6, giá cổ phiếu NRC đi ngang ở mốc 4.700 đồng/cp với 377.049 đơn vị được giao dịch.

Công ty cho biết sẽ dùng số tiền này thanh toán các khoản gồm nợ thuế quá hạn (110 tỷ), gốc/lãi trái phiếu (320 tỷ) và nợ vay tại ngân hàng (90 tỷ). Đồng thời, công ty cũng muốn dành khoảng 375 tỷ để mua lại các sản phẩm đất nền đã có pháp lý đầy đủ tại các dự án khu dân cư được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện.

Danh Khôi tính chi 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để trả tiền mua một phần dự án khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đây là dự án do Công ty TNHH MTV Tân Khai - đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng, làm Chủ tịch HĐQT.





Cả khu dân cư Đại Nam này rộng gần 100 ha đã được bắt đầu triển khai từ giữa năm 2018. Dự án này được quy hoạch gồm gần 2.460 căn nhà phố, biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường THPT và khu đất dành cho nhà ở xã hội.

Bên cạnh dự án này, Danh Khôi muốn dành 180 tỷ đồng để trả tiền mua một phần dự án khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tiền thân của Danh Khôi là Công ty Cổ pần Bất động sản Netland theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2014. Ngày 5/4/2018 cổ phiếu của Tập đoàn đã chính thức niêm yết trên HNX, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn môi giới và kinh doanh Bất động sản.

Kết thúc quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 5 tỷ (cùng kỳ không có ghi nhận doanh thu) và lãi 2,6 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 16,8 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, quý 1/2024 công ty ghi nhận lãi là do doanh thu cải thiện do công ty đa dạng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa khởi sắc; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh do chính sách "thắt lưng buộc bụng" và tối ưu chi phí vận hành.

Năm 2024, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ, tăng hơn 430% so với năm ngoái và lãi sau thuế đạt khoảng 40 tỷ đồng, cũng tăng trên 330%.