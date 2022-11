Nợ thuế quá 90 ngày, NRC bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn trong vòng 1 năm

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC-HNX) vừa công bố thông tin bất thường về quyết định của Chi cục Thuế TP.HCM.

Theo đó, ngày 14/11, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Tập đoàn Danh Khôi do bởi Tập đoàn Danh khôi đã nợ tiền thuế quá 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định với số tiền bị cưỡng chế gần 94 tỷ đồng.

Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 17 giờ ngày 14/11/2022. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm, kể từ ngày 14/11 cho đến ngày 13/11/2023.

Trước đó, vào ngày 14/10, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với NRC với tổng số tiền là 335 triệu đồng.

Cụ thể: phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Nguyên nhân là do công ty đã công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán, cụ thể: Ngày 31/3/2022, Công ty công bố thông tin (CBTT) Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 công ty mẹ đã được kiểm toán, đồng thời CBTT văn bản giải trình số 44/2022/CV ngày 31/3/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên BCTC công ty mẹ đã được kiểm toán.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2021 tăng so với cùng kỳ do trong năm ghi nhận doanh thu từ: Hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I theo hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác kinh doanh dự án Khu chung cư hỗn hợp tại phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác kinh doanh dự án Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 03/2020/NRC-DKRH/NH9 ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác đầu tư dự án Tháp ven sông thuộc Khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 tháng 9 tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2020/NRC-SUN/DN ngày 28/10/2020 giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty mới thực hiện ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/2020/NRC-DKRH/NH9 ngày 28/10/2020, số tiền thu được là 63 tỷ đồng; còn 03 hợp đồng (hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020; hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020; hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2020/NRC-SUN/DN ngày 28/10/2020) chưa được ghi nhận doanh thu cho năm 2021).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty đã CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan đến 02 đợt trái phiếu (tổng trị giá 360 tỷ đồng) gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021.

Cuối cùng, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN (Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của Công ty.

Tuy nhiên, tại báo cáo phát hành số 146/2021/BC gửi UBCKNN, danh sách kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 và báo cáo số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, Công ty không báo cáo UBCKNN về các trường hợp đặc biệt được phân phối cổ phiếu nêu trên. Công ty không có Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng trường hợp đặc biệt này theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy, 14 cá nhân là cộng tác viên đã ký hợp đồng cộng tác viên với công ty ngày 01/7/2021, có thời gian làm việc dưới 06 tháng tính đến ngày 01/11/2021, không thuộc đối tượng được tham gia chương trình ESOP theo Quy chế phát hành ESOP năm 2021 của Công ty).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Kết thúc quý 3/2022, NRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 giảm gần 79% so với cùng kỳ từ 73,45 tỷ xuống còn 15,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ghi nhận giảm doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản, hoạt động hợp tác đầu tư dự án và dịch vụ môi giới và điều chỉnh khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ khi bán CTCP Đầu tư Benhouse.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Danh Khôi đạt 193 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021 và lãi sau thuế gần 67 tỷ đồng, gấp 15 lần con số ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021. Tại thời điểm 30/9/2022, tiền và tương đương tiền đạt chưa tới 3 tỷ đồng, công ty cũng không có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Ngoài ra, Danh Khôi còn 346 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 13 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 29 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Vừa qua, Maybank Investment Bank thông báo bán giải chấp tổng cộng 3,2 triệu cổ phiếu NRC của vợ chồng ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch HĐQT. Thời điểm thực hiện bán giải chấp là từ ngày 16/11.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu này tăng 1,35% lên 7.500 đồng/cổ phiếu và giảm hon 38% trong 1 tháng qua.