Nợ quá hạn gần 100 tỷ đồng tiền thuế, Tập đoàn Danh Khôi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (mã NRC-HNX) vừa công bố thông tin về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cụ thể: ngày 13/11, Chi cục thuế quận 1 (Tp.HCM) đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (mã NRC-HNX).

Nguyên nhân là vì NRC nợ gần 100 tỷ đồng tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp, cũng như thời hạn gia hạn theo quy định. Việc cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực từ 17h ngày 13/11/2023, kéo dài trong thời hạn 1 năm.

Được biết, ngày 8/11, HĐQT NRC đã thông qua việc tổ chức xin ý kiến trái chủ của lô trái phiếu NRCH2123002 đang có giá trị lưu hành 160 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, sẽ đáo hạn vào ngày 29/12/2023. Nội dung lấy ý kiến về việc thay đổi một số nội dung về thanh toán gốc lãi và sửa đổi một số nội dung của các văn kiện liên quan đến lô trái phiếu này.

Đầu tháng 11, công ty thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, công ty bổ nhiệm ông Hồ Đức Toàn vào vị trí Giám đốc Tài chính từ ngày 1/11.



Ngay sau đó, ngày 6/11, HĐQT công ty thông qua việc thanh lý hợp đồng khung và toàn bộ các phụ lục/các văn bản liên quan về việc nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lựu, phương Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings (là biên liên quan đến ông Lê Thông Nhất - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Quang - thành viên HĐQT)

NRC có tiền thân là CTCP Dịch vụ thông tin bất động sản Netland được thành lập theo Giấy CNĐKDN lần đầu do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 19/03/2014 với vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng. Hiện, NRC đã tăng vốn điều lệ lên 882 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, NRC ghi nhận lãi tăng gần 15% so với cùng kỳ 17,67 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty hoàn nhập một khoản dự phòng trên chi phí quản lý doanh nghiệp và ghi nhận lỗ trên thu nhập khác trên BCTC hợp nhất quý 3/2023 do phát sinh mua bán công ty con. Luỹ kế NRC báo lỗ ròng 17,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi gần 67 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 149,68 tỷ đồng - giảm gần 62 tỷ so với hồi đầu năm.