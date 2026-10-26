Một loạt công ty toàn cầu cắt giảm mạnh nhân sự, AI là một nguyên nhân

Trong tuần vừa rồi, một loạt công ty lớn gồm American Express, Barclays, eBay và Volvo thông báo cắt giảm hàng nghìn lao động...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Một nguyên nhân quan trọng phía sau vài trong số những động thái này là tự động hóa gia tăng.

Một tuyên bố ngày 23/10 của American Express cho biết công ty dịch vụ tài chính này sẽ cắt giảm 5% lực lượng lao động trên toàn cầu nhằm kiểm soát sự gia tăng của chi phí. Đợt cắt giảm này tương đương với khoảng 3.500 vị trí công việc. Vào thời điểm cuối năm 2025, American Express có khoảng 77.000 nhân viên.

CEO Stephen Squeri của American Express cho biết việc cắt giảm nhân sự nằm trong kế hoạch tinh gọn bộ máy tổ chức và tập trung đầu tư vào các ưu tiên kinh doanh. “Chúng tôi đang có đà phát triển tốt, nhưng để đẩy nhanh đổi mới và giành lợi thế trong vài năm tới, chúng tôi cần trở thành một tổ chức linh hoạt và hiệu quả hơn,” ông Squeri phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc Tài chính (CFO) Christophe Le Caillec của American Express cho biết đợt tái cơ cấu nhân sự này nhằm giúp hãng trở nên “gọn nhẹ hơn, linh hoạt hơn, đồng thời chuẩn bị cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Ông Le Caillec chia sẻ: “Không nên tự động hóa các quy trình còn chưa được tối ưu hóa về mặt cấu trúc. Vì vậy, những gì chúng tôi đang thực hiện là cắt giảm các tầng nấc quản lý và mở rộng phạm vi kiểm soát, từ đó tạo tiền đề để triển khai tự động hóa và tận dụng sức mạnh của AI trong những quý và năm tới”.

Động thái này của American Express phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong ngành dịch vụ tài chính mà theo đó, các ngân hàng đang nỗ lực thay thế những công việc mang tính lặp đi lặp lại bằng các giải pháp tự động hóa dựa trên AI.

Trước đó một ngày, vào hôm 22/10, ngân hàng Barclays cũng xác nhận kế hoạch cắt giảm 5.000 việc làm - tương đương khoảng 5% tổng số nhân sự - như một phần trong sáng kiến cắt giảm chi phí nhờ sự phát triển của công nghệ. Những đợt cắt giảm nhân sự lớn này diễn ra ngay cả khi ngành tài chính nói chung ở Mỹ và châu Âu đang có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ sức bền của người tiêu dùng và thị trường tín dụng.

Ngoài ra, vào ngày 21/10, hãng thương mại điện tử eBay cho biết sẽ cắt giảm 9% nhân sự, tương đương khoảng 1.000 lao động. Đợt cắt giảm này tiếp nối một đợt sa thải khác của eBay vào đầu năm nay, với 6,5% lực lượng lao động của hãng bị ảnh hưởng.

eBay hiện đang trong quá trình tinh giản đội ngũ để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới. Hãng đã tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách đẩy mạnh phân khúc hàng xa xỉ được xác thực, các món đồ sưu tầm và sản phẩm tân trang - những mặt hàng thu hút các tín đồ sẵn sàng chi trả cao hơn để sở hữu các sản phẩm có giá trị. Chiến lược này đã giúp cổ phiếu của eBay tăng gần 40% trong năm nay, vượt xa mức tăng khoảng 12% của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500.

Ngày 23/10, Volvo thông báo sẽ cắt giảm 2.500 vị trí, tương đương khoảng 6% lực lượng lao động. Hãng xe Thụy Điển - hiện do hãng xe Geely của Trung Quốc nắm giữ cổ phần chi phối - trước đó đã cắt giảm 3.000 vị trí trong năm nay và cho biết mục tiêu là tiết kiệm chi phí thêm 500 triệu USD.

Volvo hiện đang phải đối mặt với tình trạng ảm đạm của thị trường ô tô ở Trung Quốc, cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ chính các hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Cổ phiếu của Volvo giảm kỷ lục 24% trong phiên ngày 23/10, sau khi kế hoạch sa thải được công bố.

Theo dữ liệu mới nhất của công ty tư vấn nhân sự Challenger, Gray & Christmas, các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã thông báo cắt giảm 43.281 việc làm trong tháng 9, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã thông báo cắt giảm tổng cộng 573.195, giảm 39% so với con số 946.426 việc làm bị cắt giảm trong 9 tháng đầu năm 2025 - thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện cắt giảm đáng kể số công chức liên bang.

Ông Andy Challenger, chuyên gia về môi trường làm việc của Challenger, Gray & Christmas, cho biết: “Các nhà tuyển dụng đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, tình hình chiến tranh ở Iran, các đợt tăng lãi suất có thể khiến chi phí tuyển dụng trở nên đắt đỏ hơn, cùng với nguy cơ chi phí chăm sóc sức khỏe cho người lao động tăng mạnh”.