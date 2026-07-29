Sử dụng AI, hãng thẻ Visa sa thải 2.600 nhân viên

Các vị trí bị ảnh hưởng trong đợt sa thải này của Visa chủ yếu nằm trong các đội ngũ công nghệ và sản phẩm, phản ánh nỗ lực của Visa trong việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)..

Ảnh minh họa - Ảnh: Visa.

Visa, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu, vừa công bố kế hoạch cắt giảm 7% lực lượng lao động, tương đương khoảng 2.600 vị trí, nhằm tối ưu hóa hoạt động và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng.

Quyết định này của Visa được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Visa là Mastercard cũng thực hiện động thái tương tự, cắt giảm 4% lực lượng lao động toàn cầu.

Theo hãng tin CNBC, các vị trí bị ảnh hưởng trong đợt sa thải này của Visa chủ yếu nằm trong các đội ngũ công nghệ và sản phẩm, phản ánh nỗ lực của Visa trong việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hiệu suất và phát triển sản phẩm. CEO Ryan McInerney nhấn mạnh trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên rằng việc cắt giảm này là cần thiết để Visa có thể tiếp tục đầu tư vào những cơ hội có tiềm năng phát triển cao nhất.

Trong bối cảnh ngành tài chính và công nghệ đang ngày càng ứng dụng AI để tự động hóa các công việc kỹ thuật như phát triển phần mềm, Visa cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Mặc dù AI đóng vai trò quan trọng trong quyết định cắt giảm nhân sự của Visa, nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất. Công ty đang tìm cách đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực được coi là có tiềm năng tăng trưởng lớn, bao gồm khách hàng giàu có, hoạt động xuyên biên giới, thanh toán doanh nghiệp, stablecoins và mở rộng thị trường địa lý.

Theo báo cáo thường niên của Visa cho năm tài chính 2025, công ty có khoảng 34.100 nhân viên, tăng 8% so với năm trước đó. Tuy nhiên, công ty hiện đang điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự để phù hợp với chiến lược phát triển mới.

Các nhà phân tích tại Evercore ISI cho rằng đợt sa thải này của Visa không phải là một sự kiện lớn, mà chỉ là một điều chỉnh nhỏ của một trong những công ty được quản lý tốt nhất thế giới nhằm tái phân bổ nguồn lực vào các khu vực có tăng trưởng và lợi nhuận cao hơn.

Visa đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7. Báo cáo tài chính cho thấy tổng giá trị thanh toán qua Visa trong quý tăng 10%, lần đầu tiên trong lịch sử công ty vượt mức 4 nghìn tỷ USD. Số giao dịch được xử lý tăng 10%.

Doanh thu ròng của hãng thẻ này tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,63 tỷ USD, cao hơn dự báo. Lợi nhuận sau điều chỉnh đạt 6,3 tỷ USD, cùng cao hơn kỳ vọng của giới phân tích.

“Báo cáo tài chính của Visa nói lên một câu chuyện đơn giản: mọi người vẫn chi tiêu, và chi tiêu nhiều hơn kỳ vọng của các nhà phân tích”, nhà quản lý danh mục David Wagner của công ty Aptus Capital Advisors nhận định với hãng tin Reuters.

Với mạng lưới thanh toán kỹ thuật số hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Visa được sử dụng bởi hàng tỷ người cho các giao dịch hàng ngày. Mô hình kinh doanh của công ty được bảo vệ thông qua việc phụ thuộc vào khối lượng giao dịch thay vì rủi ro tín dụng, cho phép sức mạnh ở đầu phổ thu nhập bù đắp cho sự yếu kém trong chi tiêu ở các nhóm thu nhập thấp hơn.

Giá cổ phiếu Visa đóng cửa với mức tăng 1,1% trong phiên ngày 28/7, đạt 366,6 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường lên mức gần 691 tỷ USD.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, cổ phiếu của Visa đã tăng gần 6%, dưới mức tăng của thị trường chung nhưng vượt trội so với Mastercard - cổ phiếu đã giảm gần 0,1% từ đầu năm tới nay.

"Nhằm nắm bắt các cơ hội phía trước và định vị Visa một cách tốt nhất để dẫn đầu sự chuyển đổi đang diễn ra, chúng tôi phải tiếp tục phát triển cách thức làm việc của mình. AI cũng đang giúp đẩy nhanh sự phát triển này và định hình cách thức công việc được thực hiện tại Visa”, CEO McInerney nói trong bản ghi nhớ gửi nhân viên.