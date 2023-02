Mua 5.000 cổ phiếu ACB không công bố, Chứng khoán Thiên Việt bị phạt tiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) thông báo quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, Chứng khoán Thiên Việt, tổ chức có liên quan đến bà Đinh Thị Hoa, Thành viên HĐQT NH TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) đã mua 5.000 cổ phiếu ACB vào ngày 21/6/2022 nhưng không báo cáo và công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Do đó, TVS bị phạt số tiền là 7,5 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Thiên Việt ghi nhận lãi sau thuế giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, từ 147,92 tỷ xuống còn hơn 48 tỷ đồng. TVS cho biết, hoạt động tự doanh của công ty ghi nhận các khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại các khoản đầu tư, nguyên nhân do thị trường chứng khoán suy giảm trong quý cuối năm. Lũy kế cả năm 2022, công ty báo lãi giảm 87% từ 517 tỷ xuống chỉ còn 67,3 tỷ đồng.

Được biết, TVS vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, TVS sẽ phát hành 42,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 38,6% - trong đó, chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu là 33,8%, và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 4,8%.

Nguồn vốn thực hiện để trả cổ tức được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn sẽ trích từ quỹ dự phòng tài chính của công ty.

Số cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 1 và/hoặc quý 2/2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.



Sau khi hoàn tất giao dịch, vốn điều lệ của TVS dự kiến tăng từ 1.091,7 tỷ đồng lên 1.513,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/1/2023, TVS cũng hoàn tất phát hành 2,1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, 2 triệu cổ phiếu được chào bán với giá 17.000 đồng/cp, 100.000 cổ phiếu được chào bán với giá 10.000 đồng/cp.



Theo đó, có tổng cộng 26 người lao động được phân phối hết số cổ phiếu trên, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty chứng khoán này từ 1.070,7 tỷ đồng lên 1091,7 tỷ đồng như hiện tại.

Đối với ACB, kết thúc năm 2022, ACB ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 17,1 nghìn tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm; tín dụng đạt 413,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% và huy động đạt 414 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021; ROE đạt mức 26,5%...Đặc biệt ACB đã duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 1% liên tục trong suốt 7 năm qua, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao, trên 155%.

Bên cạnh đó, ACB cũng là ngân hàng có danh mục đầu tư trái phiếu an toàn, bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu các tổ chức tín dụng khác và không có trái phiếu doanh nghiệp.