Mua bán không báo cáo, Trưởng ban kiểm soát và cổ đông lớn AFX bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Tú (Tp.HCM) và bà Trần Kim Uyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (mã AFX-UpCoM).



Theo đó, ông Nguyễn Anh Tú bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 03/8/2020, ông Nguyễn Anh Tú bán 100.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (mã GND-UpCoM), dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của GND nhưng ông Nguyễn Anh Tú không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn.

Mới đây, công ty thông báo đã bán thành công 736.800 cổ phiếu quỹ, từ ngày 23/12 đến ngày 7/1/2021 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, công ty cho biết doanh thu thuần thực hiện đạt 368,5 tỷ đồng, đạt 115,16% kế hoạch năm (320 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, đạt 210,66% kế hoạch năm (26,583 tỷ đồng).

Còn bà Trần Kim Uyên bị phạt 12,5 triệu đồng do bà Uyên đăng ký bán 38.000 cổ phiếu AFX từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/9/2020, đã bán 38.000 cổ phiếu AFX từ ngày 20/8/2020 đến ngày 24/8/2020; ngày 07/9/2020, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Uyên.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 750 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ (773 tỷ đồng), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 20,3 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 200 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong năn 2020 công ty mua dự trữ nguyên liệu với giá tốt, góp phần làm giảm giá thành, kết hợp với việc giảm chi phí nên kết quả kinh doanh chung của công ty hiệu quả hơn so với cùng kỳ.