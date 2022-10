Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh

Cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão số 4 tính đến sáng 03/10/2022, Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết đã có 7 người thiệt mạng tại Nghệ An. Về nhà: 11.149 nhà bị ngập (Nghệ An 9.807 nhà; Hà Tĩnh: 1.210 nhà, Thanh.Hóa 132 nhà) giảm 2.884 nhà so với báo cáo ngày 2/10.

Về giao thông: Có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ.

"Thiệt hại về nông nghiệp tính đến sáng 3/10: 3.955ha lúa bị ngập, 10.090ha hoa màu bị ngập; 10.444ha thủy sản bị ảnh hưởng; 1.289 con gia súc, 189.728 con gia cầm bị chết, cuốn trôi". Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ngày 02/10/2022, lũ quét đã cuốn trôi 14 nhà (xã Tà Cạ có13 nhà; 1 nhà thị trấn Mường Xén); ngập 85 nhà tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (40 nhà xã Tà Cạ; 45 nhà thị trấn Mường Xén); 19 nhà bị sạt lở, trong đó có 3 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn (tại bản Cánh, Sơn Hà).

Về giao thông, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn cũng đã gây sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn (trong đó 4 điểm sạt lở rất nặng), làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Sạt lở taluy dương tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, các phương tiện hiện không qua lại được. Sạt lở trên 10 điểm tuyến quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn.

Hiện tại vẫn còn một số khu dân cư bị cô lập: Cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (236 hộ và 966 nhân khẩu) và bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cô lập hoàn toàn chưa thể tiếp cận được. Thiệt hại khác: 2 ôtô bị cuốn trôi (hiện đã vớt được 1 cái); ngập 10 ô tô.

Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra giúp người dân tại địa phương ổn định đời sống.