Toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 4 (Noru) đã được cấp điện trở lại.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), cho biết, đến 7h00 ngày 2/10/2022, Công ty Điện lực Quảng Nam (QNaPC) đã khôi phục cấp điện cho 442.337 khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố do bão số 4 (Noru) gây ra. So với ngày hôm qua 01/9 đã có thêm 11.718 khách hàng tại Quảng Nam có điện trở lại sau 04 ngày mất điện do bão số 4 (Noru).

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC, cho biết Công ty Điện lực Quảng Nam là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 4 gây ra và cũng là đơn vị cuối cùng trong tổng số 12 Công ty Điện lực ở miền Trung – Tây Nguyên đã cơ bản cấp điện lại khách hàng. Riêng khu vực bị ngập lụt, nước còn dâng cao nên chưa xử lý được hệ thống đường dây cấp điện trạm biến áp thôn 6, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, trong hôm nay (2/10), Công ty Điện lực Quảng Nam chuyển máy phát điện 20KW cung cấp điện tạm thời cho 90 khách hàng tại đây.

“Hiện chỉ còn 612 khách hàng tại các địa phương thuộc huyện Thăng Bình, Tiên Phước cũng đang được Công ty Điện lực Quảng Nam khẩn trương xử lý đảm bảo các điều kiện an toàn để đóng điện lại trong ngày nay”, ông Ngô Tấn Cư khẳng định.

Trước đó, rạng sáng 28/9, bão số 4 Noru đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 -11, giật cấp 13 đã ảnh hưởng làm mất điện hơn 1,78 triệu khách hàng ở 12 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, Quảng Nam là địa phương có lưới điện bị thiệt hại nặng nề nhất, làm mất điện 442.948/462.697 khách hàng ở 221/241 xã/phường/thị trấn của tỉnh.

Theo ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, xác định mức độ thiệt hại của vùng tâm bão Quảng Nam là rất lớn, để nhanh chóng cấp điện cho khách hàng, ngay sau bão vào sáng 28/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động tổng lực từ các đơn vị tham gia hỗ trợ tại Quảng Nam xử lý nhanh sự cố lưới điện. Trên công trường, nhân lực trực tiếp tham gia xử lý sự cố là 818 người (gồm 345 nhân lực tại chỗ, 206 người được huy động từ 9 đội xung kích từ các Công ty Điện lực và Dịch vụ Điện lực miền Trung và 267 nhân lực thuê ngoài) cùng 89 phương tiện xe cẩu tải, xe gàu, xe múc các loại và nhiều nhân lực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần để nhanh chóng cấp điện trở lại khách hàng.

"Ở Quảng Nam, do địa bàn rộng, sạt lở, ngập lụt nhiều nơi nên rất khó khăn trong việc khôi phục hệ thống điện. Mấy ngày qua, các lực lượng đã băng rừng, lội suối, nỗ lực làm việc xuyên đêm, chạy đua với thời gian để mau chóng cấp điện trở lại cho khách hàng”, ông Dũng cho biết thêm.